Александр Хуруджи: В деле Филатова судья связана ранее принятыми решениями

− Если бы я выносил решение, я бы его знал. Но я не судья. Всё дело в аресте. Когда арест происходит, судья связан с ранее принятыми решениями. И в случае вынесения даже явного по всем статьям оправдательного приговора, встанет сразу вопрос: право на реабилитацию за потерянные годы, здоровье, деньги, бизнес. Соответственно, такое (судьи – прим. ред.) стараются не допускать. Александр Хуруджи