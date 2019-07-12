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Александр Хуруджи: В деле Филатова судья связана ранее принятыми решениями

12 июля 2019, 15:18
Фото: Елена Колмыкова
В первый день оглашения приговора по делу белгородских энергетиков глава Ассоциации защиты бизнеса рассказал, почему арест Филатова и ещё четверых предпринимателей мешает судье вынести справедливый приговор.

Александр Хуруджи во время перерыва в оглашении приговора по делу Филатова зашёл поддержать белгородских энергетиков. На слова его поддержки Виктор Филатов заметил: «Мы сегодня выходить собрались».

Выйти в четверг не получилось. Александру Пивоварову пришлось вызывать скорую, и дальнейшее оглашение приговора перенесли на понедельник, 15 июля.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Хуруджи заметил, что на данный момент до конца не понятно, каким будет решение суда.

− Если бы я выносил решение, я бы его знал. Но я не судья. Всё дело в аресте. Когда арест происходит, судья связан с ранее принятыми решениями. И в случае вынесения даже явного по всем статьям оправдательного приговора, встанет сразу вопрос: право на реабилитацию за потерянные годы, здоровье, деньги, бизнес. Соответственно, такое (судьи – прим. ред.) стараются не допускать. Александр Хуруджи

По его словам, перед тем, как готовить предложение президенту перед прямой линией, анализировали зарубежный опыт. И там обвиняемый, которого выпускают под залог, получает в среднем меньший срок.

− Потому что судья может без оглядки выносить решение и смотреть объективно. Хватит ли воли при принятии решения (по делу Филатова – прим. ред.) поступить объективно – в ближайшее время узнаем. Но общая проблема – во взаимном покрывательстве внутри системы.

Александр Хуруджи

Напомним, накануне оглашения приговора адвокат Алексей Куприянов заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что уверен в том, что приговор по делу белгородских энергетиков рано или поздно будет оправдательным.

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