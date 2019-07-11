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При строительстве новой арены в Белгороде используют инновационный бетон

11 июля 2019, 06:40
Фото: ПСК "Белэнергострой"
Применять мелкозернистый бетон при строительстве новой волейбольной арены предложил губернатор области Евгений Савченко.

Изобретение в области строительных материалов было представлено на заседании совета по инновационно-технологическому развитию Белгородской области.

По словам аспиранта кафедры строительного материаловедения, изделий и конструкций БГТУ им. В. Г. Шухова Ахмеда Ахмеда Анис Ахмеда, изобретение может быть использовано для изготовления элементов каркаса зданий и сооружений как в гражданском, так и в промышленном строительстве.

По словам спикера, высокопрочный мелкозернистый бетон включает наполнитель техногенного сырья – кварцитопесчаник, обладающий низким водопоглощением при сохранении высокой прочности и плотности.

Изготовление мелкозернистого бетона на таком композиционном вяжущем позволяет сократить время, энерго- и материальные затраты на производство. Дополнительным преимуществом является применение отхода производства – отсева дробления кварцитопесчаника в качестве сырья, тем самым сокращая занимаемые ими производственные площади.

Евгений Савченко предложил проектировщикам использовать данное изобретение в строительстве новой волейбольной арены. По словам специалиста, на сегодняшний день идёт обсуждение возможности применения данных материалов в строительстве.

Справка. Волейбольную арену возведёт ООО «Белмонтажстрой». Она будет рассчитана на 10 000 зрителей. Общая площадь объекта составит порядка 33 тысяч квадратных метров. Это будет пятиэтажное здание. Построить его должны к концу 2021 года. Обойдётся строительство арены в 3,9 млрд рублей. Чтобы облегчить подъезд к арене с любой стороны, городские развязки изменят.

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