При строительстве новой арены в Белгороде используют инновационный бетон

По словам аспиранта кафедры строительного материаловедения, изделий и конструкций БГТУ им. В. Г. Шухова Ахмеда Ахмеда Анис Ахмеда, изобретение может быть использовано для изготовления элементов каркаса зданий и сооружений как в гражданском, так и в промышленном строительстве.