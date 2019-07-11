Губернатору пожаловались на вандализм и мусор в Архиерейской роще Белгорода

Со своей стороны для поддержания санитарного порядка на территории лесного массива власти привлекают студентов Белгородского юридического института МВД России им. И. Д. Путилина. Также помощь оказывает комитет по управлению Западным округом: предоставляет транспорт, инвентарь и вывозит собранный мусор. Кроме того, мэрия проводит на территории работы по акарицидной обработке от клещей.