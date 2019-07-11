Губернатору пожаловались на вандализм и мусор в Архиерейской роще Белгорода

Как следует из обращения, несмотря на то, что многие высокопоставленные чиновники и представители органов власти говорили о необходимости озеленения улиц города, урочище Архиерейская роща уже на протяжении долгого времени находится в плачевном состоянии.
На территории лесного массива отсутствует систематическая уборка территории, разрушены или повреждены скамейки, беседки, спортивные городки и объекты художественных композиций. Также на территории рощи нет мусорных контейнеров, отсутствие которых приводит к загрязнению почвы.
Игорь Цевменко обеспокоен и интенсивным строительством нового жилищного комплекса «Архиерейская роща» вблизи лесного массива, которому присвоен статус особо охраняемой территории.
Ранее депутат обратился к городской администрации с вопросом о санитарном состоянии и благоустройстве Архиерейской рощи. Из полученного ответа следует, что «на основании распоряжения администрации города от 05.06.2017 года урочище находится на бессрочном пользовании ОГСАУ „Лесопожарный центр“».
Со своей стороны для поддержания санитарного порядка на территории лесного массива власти привлекают студентов Белгородского юридического института МВД России им. И. Д. Путилина. Также помощь оказывает комитет по управлению Западным округом: предоставляет транспорт, инвентарь и вывозит собранный мусор. Кроме того, мэрия проводит на территории работы по акарицидной обработке от клещей.
Игорь Цевменко обратился в ОГСАУ «Лесопожарный центр», где ему ответили, что «денежные средства на планирование и проведение благоустройства и поддержание санитарного состояния рощи из средств бюджета и области не выделяются».
«Лесопожарный центр» только охраняет и организовывает использование особо охраняемой природной территории. А ликвидация загрязнения бытовыми и промышленными отходами проводится только на субботниках на безвозмездной основе. ОГСАУ «Лесопожарный центр» конституирует, что «благоустройство урочища относится к компетенции администрации города Белгорода».
Игорь Цевменко уверен, что проведение нестабильных и нечастых субботников не позволит решить проблему санитарного состояния урочища Архиерейская роща.
Сохранить благоустройство, которое сейчас имеется на территории, при текущем положении дел невозможно, поэтому он вынужден просить губернатора посодействовать в решении данной проблемы.
Проект благоустройства парка «Архиерейская роща» одобрили в городской администрации ещё в 2013 году. Согласно проекту, площадь парка планировали разделить на четыре функциональные зоны для различных видов отдыха: культурно-историческую, спортивную, детскую и для уединённого отдыха. Городские власти обещали открыть новую рощу к 5 августа 2014 года.