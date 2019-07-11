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Posted 11 июля 2019, 17:00

Published 11 июля 2019, 17:00

Modified 20 августа 2024, 03:13

Updated 20 августа 2024, 03:13

Горячую воду на две недели перекроют в центре Белгорода

Горячую воду на две недели перекроют в центре Белгорода

11 июля 2019, 17:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новости Белгорода
Сезон отключений для жителей центральной части города начнётся 15 июля.

Со следующей недели «Квадра» будет проводить гидроиспытания и ремонтировать теплосети в районе Левобережья.

Горячей воды с 15 по 28 июля не будет в домах:

  • 1, 2, 2а, 2б, 4 на ул. Гостёнской;
  • 1, 9, 11, 13, 24, 28, 28а, 30, 32 на ул. Чапаева;
  • 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 24а на ул. Левобережной;
  • 85а и 165 на ул. Победы;
  • 129, 131, 148, 148а, 150 на пр. Славы.

Кроме этого, в график отключений попадут детсады № 76, 82, 86, школа № 21, музыкальная школа на Чапаева, 22, Белгородский госуниверситет и спорткомплекс Светланы Хоркиной, сообщили в пресс-службе Белгородского филиала «Квадры».

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