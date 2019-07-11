Горячую воду на две недели перекроют в центре Белгорода

Кроме этого, в график отключений попадут детсады № 76, 82, 86, школа № 21, музыкальная школа на Чапаева, 22, Белгородский госуниверситет и спорткомплекс Светланы Хоркиной, сообщили в пресс-службе Белгородского филиала «Квадры».