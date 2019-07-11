Горячую воду на две недели перекроют в центре Белгорода

Posted 11 июля 2019, 17:00
Published 11 июля 2019, 17:00
Modified 20 августа 2024, 03:13
Updated 20 августа 2024, 03:13
Со следующей недели «Квадра» будет проводить гидроиспытания и ремонтировать теплосети в районе Левобережья.
Горячей воды с 15 по 28 июля не будет в домах:
Кроме этого, в график отключений попадут детсады № 76, 82, 86, школа № 21, музыкальная школа на Чапаева, 22, Белгородский госуниверситет и спорткомплекс Светланы Хоркиной, сообщили в пресс-службе Белгородского филиала «Квадры».