Евгений Савченко: Прохоровская Звонница останется в Белгородской области навсегда

Глава региона с негодованием отнёсся к заявлению журналиста немецкого издания Die Welt, который «бессовестно попытался переписать историческую правду». По его мнению, доводы Свена Феликса Келлерхоффа «просто ничтожны и смешны».
Евгений Савченко приглашает журналиста приехать на Третье ратное поле России, чтобы встретиться с живыми свидетелями тех событий, которые «прекрасно помнят каждую секунду сражения, истинное число танков и всех ушедших в вечность бойцов».
Святая для нас правда неприкосновенна. И белоснежная Звонница останется здесь навсегда! Как завет потомкам отбивать любые жалкие посягательства на историю нашего народа.Евгений Савченко, губернатор Белгородской области
12 июля в Прохоровке отметят 76-ю годовщину Прохоровского танкового сражения. Гостей ожидают театрализованное представление у Звонницы, митинг, возложение цветов, гала-концерт победителей международного фестиваля «Красная гвоздика» им. Иосифа Кобзона, а также открытие Монумента входной группы в парк Победы.
Накануне праздника в Германии предложили снести памятник на Прохоровском поле. Белгородский историк Валерий Замулин назвал статью немецкого журналиста уткой. Не оценили идею снести монумент и в бундестаге.