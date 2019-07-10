В День металлурга Стойленский ГОК подарит праздник всем жителям Старого Оскола

Posted 10 июля 2019,, 11:02
Published 10 июля 2019,, 11:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
15 и 16 июля в структурных подразделениях СГОКа пройдут торжественные собрания, на которых вручат награды различного уровня, подарят праздничный концерт. В эти же дни во всех цехах обновят стенды с портретами передовиков производства.
17 июля у здания исполнительной дирекции обновят главную Доску почёта комбината. На ней разместят фотографии 36 представителей разных подразделений и профессий. Все они получат свидетельства о занесении на Доску почёта, подарки и портреты на память.
19 июля пройдут основные торжества в честь Дня металлурга. В 18:00 на главном торжественном собрании коллектива работникам Стойленского ГОКа вручат ведомственные, региональные, городские и корпоративные награды. В этом году всего отметят около 300 стойленцев.
В 20:00 праздничную программу для всех жителей и гостей Старого Оскола продолжит концерт с участием лучших творческих коллективов города. Главным подарком для зрителей станет выступление звезды российской эстрады Димы Билана. Завершением праздничного вечера станет яркий фейерверк.
20 июля в 10:00 работники СГОКа с семьями, а также желающие жители города смогут принять участие в супермарафоне «Вместе мы первые», который в праздничные дни пройдёт на всех предприятиях Группы НЛМК. Забег и велозаезд стартуют от Мемориала Славы в районе Атаманского леса. Все участники получат в подарок футболку с логотипом марафона.
Справка. Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18 %.