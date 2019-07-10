В День металлурга Стойленский ГОК подарит праздник всем жителям Старого Оскола

20 июля в 10:00 работники СГОКа с семьями, а также желающие жители города смогут принять участие в супермарафоне «Вместе мы первые», который в праздничные дни пройдёт на всех предприятиях Группы НЛМК. Забег и велозаезд стартуют от Мемориала Славы в районе Атаманского леса. Все участники получат в подарок футболку с логотипом марафона.