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Posted 10 июля 2019,, 11:02

Published 10 июля 2019,, 11:02

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В День металлурга Стойленский ГОК подарит праздник всем жителям Старого Оскола

10 июля 2019, 11:02
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) традиционно организует торжественные и праздничные мероприятия для коллектива комбината, а также жителей и гостей Старого Оскола в честь профессионального праздника – Дня металлурга.

15 и 16 июля в структурных подразделениях СГОКа пройдут торжественные собрания, на которых вручат награды различного уровня, подарят праздничный концерт. В эти же дни во всех цехах обновят стенды с портретами передовиков производства.

17 июля у здания исполнительной дирекции обновят главную Доску почёта комбината. На ней разместят фотографии 36 представителей разных подразделений и профессий. Все они получат свидетельства о занесении на Доску почёта, подарки и портреты на память.

19 июля пройдут основные торжества в честь Дня металлурга. В 18:00 на главном торжественном собрании коллектива работникам Стойленского ГОКа вручат ведомственные, региональные, городские и корпоративные награды. В этом году всего отметят около 300 стойленцев.

В 20:00 праздничную программу для всех жителей и гостей Старого Оскола продолжит концерт с участием лучших творческих коллективов города. Главным подарком для зрителей станет выступление звезды российской эстрады Димы Билана. Завершением праздничного вечера станет яркий фейерверк.

20 июля в 10:00 работники СГОКа с семьями, а также желающие жители города смогут принять участие в супермарафоне «Вместе мы первые», который в праздничные дни пройдёт на всех предприятиях Группы НЛМК. Забег и велозаезд стартуют от Мемориала Славы в районе Атаманского леса. Все участники получат в подарок футболку с логотипом марафона.

Справка. Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18 %.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

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#Новости#Город#Старый Оскол#Стойленский ГОК#День металлурга
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