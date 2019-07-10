В Белгороде – резкий рост числа покусанных животными детей

Как рассказал ИА «Бел.Ру» заведующий отделением, врач − травматолог-ортопед детской областной больницы Сергей Извеков, за первое полугодие 2019 года животные покусали 304 ребёнка, за январь-июнь 2018 года от укусов пострадали 255 человек, рост составил 49 человек.
При этом в 2019 году в феврале за медицинской помощью обратились 11 покусанных детей, в марте – 24 человека, а уже в мае – 84 и июне – 80. Чаще всего страдают дети дошкольного возраста.
Как рассказал Сергей Извеков, резкий всплеск числа покусанных детей в тёплое время года происходит из года в год и связан с каникулами. Дети уезжают за город к бабушкам и дедушкам, где, как правило, живут домашние собаки и кошки. Они подходят к животным, которые к ним не привыкли, пытаются погладить и получают укус.
Кроме того, в летнее время дети больше времени проводят на улице, гладят кошек и собак во дворах и в итоге попадают в больницу.
Из диких животных в этом году детей кусали полевые мыши, лиса, летучая мышь, ежи и крот. За полгода таких случаев зарегистрировано девять, в январе-июне 2018 года – два.
Пару недель назад девочка нашла крота, который вылез рядом с проезжей частью, и решила его спасти, чтобы он не попал под машину. Взяла его в руки, и крот её укусил.
Как и лисы, летучие мыши – ещё один источник заражения бешенством. Иногда они залетают на балконы или в комнаты, не могут вылететь, дети их пытаются поймать и в итоге становятся жертвой укуса.
Если ребёнка укусило животное, необходимо обратиться в травмпункт.
Чтобы исключить возможность заражения, домашних животных нужно обязательно прививать от бешенства. Чаще всего маленькие дети до трёх лет страдают тогда, когда пытаются покормить животное или погладить его. Но когда маленький ребёнок гладит, он может попасть в глаз, потянуть за усы или хвост. Естественно, у животных срабатывает защитная реакция. Поэтому необходимо внимательно следить за детьми и не позволять им самостоятельно кормить животных.