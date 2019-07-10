В Белгороде – резкий рост числа покусанных животными детей

Чтобы исключить возможность заражения, домашних животных нужно обязательно прививать от бешенства. Чаще всего маленькие дети до трёх лет страдают тогда, когда пытаются покормить животное или погладить его. Но когда маленький ребёнок гладит, он может попасть в глаз, потянуть за усы или хвост. Естественно, у животных срабатывает защитная реакция. Поэтому необходимо внимательно следить за детьми и не позволять им самостоятельно кормить животных.