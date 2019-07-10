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Posted 10 июля 2019, 14:15

Published 10 июля 2019, 14:15

Modified 20 августа 2024, 01:47

Updated 20 августа 2024, 01:47

УФСИН: Информация о побеге заключённых из колонии в Алексеевке недостоверна

УФСИН: Информация о побеге заключённых из колонии в Алексеевке недостоверна

10 июля 2019, 14:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Побегов из исправительных учреждений Белгородской области не допущено.

В пресс-службе УФСИН по Белгородской области сообщили, что в первой половине дня двое осуждённых к принудительным работам самовольно покинули исправительный центр при исправительной колонии № 4 в Алексеевке. Принудительные работы не подразумевают лишения свободы.

Сейчас их разыскивают, решается вопрос об объявлении мужчин в федеральный розыск.

Действия осуждённых квалифицируются как уклонение от отбывания наказания в виде принудительных работ и не являются побегом из мест лишения свободы. Согласно п. 6 ст. 53.1 УК РФ, уклоняющимся от отбывания принудительных работ оставшийся срок заменяется лишением свободы.

Происшествие случилось в алексеевской колонии 10 июля примерно в 08:40. Заключённые оказались на свободе, отогнув железные листы забора вокруг ИК. Исчезновение мужчин заметили через полминуты, но их рядом уже не было, сообщил телеграм-канал bazabazon.

Напомним, что в исправительной колонии № 4 отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

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#Новости#Общество#Алексеевка#УФСИН#Побег
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