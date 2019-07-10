УФСИН: Информация о побеге заключённых из колонии в Алексеевке недостоверна

Происшествие случилось в алексеевской колонии 10 июля примерно в 08:40. Заключённые оказались на свободе, отогнув железные листы забора вокруг ИК. Исчезновение мужчин заметили через полминуты, но их рядом уже не было, сообщил телеграм-канал bazabazon.