УФСИН: Информация о побеге заключённых из колонии в Алексеевке недостоверна

Posted 10 июля 2019, 14:15
Published 10 июля 2019, 14:15
Modified 20 августа 2024, 01:47
Updated 20 августа 2024, 01:47
В пресс-службе УФСИН по Белгородской области сообщили, что в первой половине дня двое осуждённых к принудительным работам самовольно покинули исправительный центр при исправительной колонии № 4 в Алексеевке. Принудительные работы не подразумевают лишения свободы.
Сейчас их разыскивают, решается вопрос об объявлении мужчин в федеральный розыск.
Действия осуждённых квалифицируются как уклонение от отбывания наказания в виде принудительных работ и не являются побегом из мест лишения свободы. Согласно п. 6 ст. 53.1 УК РФ, уклоняющимся от отбывания принудительных работ оставшийся срок заменяется лишением свободы.
Происшествие случилось в алексеевской колонии 10 июля примерно в 08:40. Заключённые оказались на свободе, отогнув железные листы забора вокруг ИК. Исчезновение мужчин заметили через полминуты, но их рядом уже не было, сообщил телеграм-канал bazabazon.
Напомним, что в исправительной колонии № 4 отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.