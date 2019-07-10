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Posted 10 июля 2019, 06:51

Published 10 июля 2019, 06:51

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Промышленные парки должны преодолеть барьеры на пути к нацпроекту

10 июля 2019, 06:51
Губернатор Белгородской области попросил изменить законодательство ради промышленных и индустриальных парков.

Просьбу Евгений Савченко озвучил на встрече под руководством вице-премьера Антона Силуанова.

По словам Савченко, в регионе планируется построить сеть промышленных парков: два уже действуют, документ о создании третьего согласован, ещё четыре только планируются. Однако новые площадки с объектами незавершённого капитального строительства, финансирование которых проходило в рамках соглашений ранее, не могут получать бюджетные деньги.

По данным пресс-службы регионального правительства, Савченко предложил кабмину снять законодательные барьеры и позволить индустриальным и промышленным паркам, ранее не получавшим поддержку по нацпроекту, претендовать на субсидии.

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