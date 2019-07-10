Промышленные парки должны преодолеть барьеры на пути к нацпроекту

По словам Савченко, в регионе планируется построить сеть промышленных парков: два уже действуют, документ о создании третьего согласован, ещё четыре только планируются. Однако новые площадки с объектами незавершённого капитального строительства, финансирование которых проходило в рамках соглашений ранее, не могут получать бюджетные деньги.