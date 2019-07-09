Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад

Posted 9 июля 2019, 06:22
Published 9 июля 2019, 06:22
Modified 20 августа 2024, 03:13
Updated 20 августа 2024, 03:13
Около семи лет назад Александр Снегирёв обнаружил во время ремонта дома стеклянную бутылку с золотыми монетами дореволюционного периода. Клад мужчина отдал в полицию, а после его отправили в Гохран. Однако при вскрытии упаковки выяснилось, что монеты исчезли.
Уголовное дело ни к чему не привело – его приостановили в связи с невозможностью установления виновного лица. Мириться с этим Снегирёв не захотел, поэтому обратился в суд с требованием взыскать с Минфина компенсацию.
Ленинский суд города встал на сторону местного жителя: министерству предстоит выплатить ему 2,1 млн рублей. Несмотря на это, Снегирёв не спешит расслабляться, предполагая, что ответчик будет обжаловать решение.