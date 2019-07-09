Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад

Около семи лет назад Александр Снегирёв обнаружил во время ремонта дома стеклянную бутылку с золотыми монетами дореволюционного периода. Клад мужчина отдал в полицию, а после его отправили в Гохран. Однако при вскрытии упаковки выяснилось, что монеты исчезли.