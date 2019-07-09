В микрорайоне Разумное-54 подключают к электросетям школу на 1 000 мест

Помимо учебного заведения в Белгородском районе, Белгородэнерго уже выполнило подключение к сетям начальной школы, совмещённой с детским садом, на 200 мест в микрорайоне Новая жизнь г. Белгорода. Для обеспечения новостройки необходимой мощностью в 267,70 кВт на объекте построили около 1,5 км кабельных линий 0,4-10 кВ и установили современную трансформаторную подстанцию. Учебное учреждение будет получать электроэнергию от подстанции 110 кВ «Дубовое» по основной и резервной линиям электропередачи.