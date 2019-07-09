В микрорайоне Разумное-54 подключают к электросетям школу на 1 000 мест

Школа рассчитана на 1 000 мест, потребляемая мощность объекта составит 512,22 кВт.
Основным и резервным источником питания для учебного заведения станет подстанция 110 кВ «Витаминный комбинат». Энергетики проложили около полукилометра кабельных линий 0,4-6 кВ. В настоящее время готовятся установить новую комплектную трансформаторную подстанцию, оснащённую новейшими средствами релейной защиты и автоматики и устройствами компенсации реактивной мощности, которые позволят школе эффективно расходовать энергоресурсы.
Построенные энергообъекты обеспечат электроэнергией систему вентиляции, освещения, лифтов, технологического оборудования учебного заведения, ставшего второй такой крупной школой в регионе.
Помимо учебного заведения в Белгородском районе, Белгородэнерго уже выполнило подключение к сетям начальной школы, совмещённой с детским садом, на 200 мест в микрорайоне Новая жизнь г. Белгорода. Для обеспечения новостройки необходимой мощностью в 267,70 кВт на объекте построили около 1,5 км кабельных линий 0,4-10 кВ и установили современную трансформаторную подстанцию. Учебное учреждение будет получать электроэнергию от подстанции 110 кВ «Дубовое» по основной и резервной линиям электропередачи.
Ещё одна школа на 100 мест с детским садом, заявленной мощностью 148,6 кВт, подключена к сетям в микрорайоне Пушкарские дачи в Старом Осколе. Для электроснабжения этого объекта потребовалось строительство около километра кабельной линии электропередачи 0,4 кВ и установка двух автоматических выключателей 0,4 кВ на существующих трансформаторных подстанциях.
Кроме школ, энергетики обеспечили подачу электроэнергии детским садам в с. Алексеевка Корочанского района и с. Никольское Белгородского района общей мощностью 300 кВт.
Осенью Белгородэнерго намерено завершить первый этап технологического присоединения трёх детских садов с начальными школами на 100 мест в м-нах Стрелецкое-59, Парус Белгородского района, обеспечить электроснабжение школы искусств в Бессоновке Белгородского района и начальной школы с детским садом в с. Дальняя Игуменка Корочанского района.
Монтаж схем электроснабжения всех объектов образования Белгородэнерго выполняет с применением современного отечественного оборудования и материалов. Для обеспечения требуемого уровня надёжности производится секционирование участков сети. В случае внепланового отключения электроэнергии это позволяет обеспечить бесперебойное электроснабжение основной массы потребителей.
Напомним, школа на 1 000 мест «Вектор успеха» в микрорайоне Разумное-54 – вторая в Белгородском районе школа-тысячник, первой стала «Алгоритм успеха» в микрорайоне Улитка. Здание поделено на начальную, среднюю и старшую школы, причём каждый блок имеет свой спортзал. Общими будут столовая и бассейн на первом этаже, актовый зал и музей – на втором, а также школьная библиотека.