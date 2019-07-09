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Posted 9 июля 2019, 07:17

Published 9 июля 2019, 07:17

Modified 20 августа 2024, 01:13

Updated 20 августа 2024, 01:13

Приставы закрыли корочанский завод

Приставы закрыли корочанский завод

9 июля 2019, 07:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Причиной приостановки деятельности ООО «ВСУЗ Корочанский» стало несоблюдение экологических требований.

Оказалось, что предприятие сбросило опасные жидкие производственные отходы в почву. В областном управлении ФССП пояснили, что это могло нанести вред окружающей среде, жизни и здоровью людей.

Суд наказал завод приостановкой деятельности на 30 суток. Пристав-исполнитель Корочанского районного отдела уже опломбировал основное оборудование предприятия и взял на контроль исполнение решения.

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#Новости#Экономика#Судебные приставы#Короча#Завод
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