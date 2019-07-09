Приставы закрыли корочанский завод

Posted 9 июля 2019, 07:17
Published 9 июля 2019, 07:17
Modified 20 августа 2024, 01:13
Updated 20 августа 2024, 01:13
Оказалось, что предприятие сбросило опасные жидкие производственные отходы в почву. В областном управлении ФССП пояснили, что это могло нанести вред окружающей среде, жизни и здоровью людей.
Суд наказал завод приостановкой деятельности на 30 суток. Пристав-исполнитель Корочанского районного отдела уже опломбировал основное оборудование предприятия и взял на контроль исполнение решения.