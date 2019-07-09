Общественную палату Белгорода возглавила Евгения Кондратюк

— Причём это может быть не привычный её формат — пленарные заседания, но и взаимодействие на других самых разных площадках. Общественная палата должны быть максимально информационно открытой, тесно работать с НКО. Это именно та площадка, где должен иметь возможность высказаться любой гражданин, который хочет приносить пользу обществу.