Общественную палату Белгорода возглавила Евгения Кондратюк

Руководитель фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк стала председателем Общественной палаты Белгорода. На первом заседании палаты второго созыва за неё проголосовало 20 из 26 присутствующих членов палаты.
Евгения Кондратюк рассказала ИА «Бел.Ру», что, по её мнению, Общественная палата должна стать коммуникативной площадкой для обсуждения актуальных вопросов общественной жизни, деятельности некоммерческих организаций.
— Причём это может быть не привычный её формат — пленарные заседания, но и взаимодействие на других самых разных площадках. Общественная палата должны быть максимально информационно открытой, тесно работать с НКО. Это именно та площадка, где должен иметь возможность высказаться любой гражданин, который хочет приносить пользу обществу.
Евгения Кондратюк
По словам председателя Общественной палаты второго созыва, для этого необходимо давать возможность людям узнавать заранее о мероприятиях, а не постфактум.
— Открытость, максимальное информирование граждан о работе Общественной палаты, честный диалог граждан и власти, взаимодействие с некоммерческими организациями считаю приоритетом.
Евгений Кондратюк
В Общественную палату Белгорода входит 30 человек. Десять из них утвердил горсовет, ещё десять — мэр Белгорода. Остальную треть избрали члены самой палаты от общественных объединений.