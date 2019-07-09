Доходы россиян проигрывают в гонке с растущими ценами

Росстат оценил общий уровень инфляции по итогам прошлого года в 4,3 %. Лидерами по росту цен оказались пшено (73,5 %) и капуста (73 %) – их стоимость в 17 раз превзошла уровень инфляции. Сахар подорожал на 28,3 %, яйца на 26 %, куры – на 21 %, а из лекарств подскочила стоимость валидола – на 23 %. Лидерами по падению стоимости стали гречка, помидоры и чеснок – в среднем они лишились 10-15 %.