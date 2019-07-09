Доходы россиян проигрывают в гонке с растущими ценами

Posted 9 июля 2019, 13:12
Published 9 июля 2019, 13:12
Modified 1 декабря 2024, 07:50
Updated 1 декабря 2024, 07:50
Росстат оценил общий уровень инфляции по итогам прошлого года в 4,3 %. Лидерами по росту цен оказались пшено (73,5 %) и капуста (73 %) – их стоимость в 17 раз превзошла уровень инфляции. Сахар подорожал на 28,3 %, яйца на 26 %, куры – на 21 %, а из лекарств подскочила стоимость валидола – на 23 %. Лидерами по падению стоимости стали гречка, помидоры и чеснок – в среднем они лишились 10-15 %.
Безусловно, увеличение цен – нормальный процесс для каждой страны, однако при постоянно снижающихся доходах населения возникают проблемы. Экономист Яков Миркин, на запись которого ссылаются «Новые известия», допускает, что «когда-нибудь мы будем с ужасом вспоминать эту неумолимость».
Пакет молока (2,5−3 %) в 1991 году стоил 0,6 рубля, в 2000 году – 9,7 рубля, в 2010-м – уже 31,9 рубля, а в прошлом году ценник добрался до 54 рублей. По его словам, стоимость за это время выросла в 90 раз.
Аналогичная картина с хлебом из пшеничной муки высшего сорта: 0,99 рубля, 12,2, 42,6 и 73 рубля. Здесь рост оценивается экономистом в 74 раза.
Учитывая, что доходы россиян похвастаться такими подъёмами не могут, догнать растущие цены вряд ли получится.