В ЦБ назвали средний чек белгородца при безналичной оплате

За три месяца белгородцы воспользовались банкоматами для снятия наличных 7,2 млн раз – это на полмиллиона ниже прошлогоднего результата. При этом количество самих карт уменьшилось на 5 %. Как объяснила завсектором платёжных систем и расчётов отделения Белгород Ольга Авершина, данная статистика свидетельствует о максимальной обеспеченности картами.