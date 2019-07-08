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Posted 8 июля 2019, 09:36

Published 8 июля 2019, 09:36

Modified 20 августа 2024, 03:13

Updated 20 августа 2024, 03:13

В ЦБ назвали средний чек белгородца при безналичной оплате

В ЦБ назвали средний чек белгородца при безналичной оплате

8 июля 2019, 09:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Центробанк
Предпочтение в этом году жители региона начали отдавать безналичным платежам.

За первый квартал физлица провели 64 млн безналичных операций, а их сумма составила 44 млрд рублей. При этом объём оплаченных картой покупок увеличился на 35 % к прошлогоднему показателю.

Такие выводы сделали в Отделении Белгород Банка России, заметив, что белгородцы становятся более разборчивыми в финансовых услугах. Расширяется и платёжная инфраструктура: на начало апреля число электронных терминалов в области превысило 27 тыс. единиц, что на 4 тыс. больше прошлогоднего показателя. Средний чек при оплате картой составил 699 рублей.

За три месяца белгородцы воспользовались банкоматами для снятия наличных 7,2 млн раз – это на полмиллиона ниже прошлогоднего результата. При этом количество самих карт уменьшилось на 5 %. Как объяснила завсектором платёжных систем и расчётов отделения Белгород Ольга Авершина, данная статистика свидетельствует о максимальной обеспеченности картами.

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