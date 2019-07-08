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Posted 8 июля 2019, 12:20

Published 8 июля 2019, 12:20

Modified 20 августа 2024, 03:13

Updated 20 августа 2024, 03:13

Погода в Белгородской области не улучшится и во вторник

Погода в Белгородской области не улучшится и во вторник

8 июля 2019, 12:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Голосование по Конституции
Синоптики прогнозируют дожди с грозами и сильным ветром.

Во вторник, 9 июля, в регионе установится облачная с прояснениями погода. Ночью и днём пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы.

Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5−10 м/с ночью и 7−12 м/с днём. Местами порывы могут достигать 17 м/с.

Ночью столбик термометра покажет +10…+15 ºС. Днём потеплеет до +19…+24 ºС.

В МЧС напоминают, что при грозе нужно отключить все электроприборы в доме, закрыть балкон, окна и форточки. В пути на машине нужно ехать подальше от линий электропередачи и деревьев.

Если гроза настигла вас на природе, не пережидайте непогоду возле водоёмов и под деревьями. Отключите телефон и другие карманные средства связи. Укрыться от грозы можно в овраге или яме.

При сильном ветре нельзя прятаться возле стен домов и за остановками общественного транспорта, рекламными конструкциями и под деревьями. Лучшее место для укрытия – подземные переходы и подъезды зданий.

О ЧП нужно сообщать по номеру 112 или телефону доверия областного управления МЧС 8(4722) 39-99-99.

#Новости#Город#Голосование по Конституции#Дожди#Непогода#Грозы
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