Погода в Белгородской области не улучшится и во вторник

Posted 8 июля 2019, 12:20
Published 8 июля 2019, 12:20
Modified 20 августа 2024, 03:13
Updated 20 августа 2024, 03:13
Во вторник, 9 июля, в регионе установится облачная с прояснениями погода. Ночью и днём пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы.
Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5−10 м/с ночью и 7−12 м/с днём. Местами порывы могут достигать 17 м/с.
Ночью столбик термометра покажет +10…+15 ºС. Днём потеплеет до +19…+24 ºС.
В МЧС напоминают, что при грозе нужно отключить все электроприборы в доме, закрыть балкон, окна и форточки. В пути на машине нужно ехать подальше от линий электропередачи и деревьев.
Если гроза настигла вас на природе, не пережидайте непогоду возле водоёмов и под деревьями. Отключите телефон и другие карманные средства связи. Укрыться от грозы можно в овраге или яме.
При сильном ветре нельзя прятаться возле стен домов и за остановками общественного транспорта, рекламными конструкциями и под деревьями. Лучшее место для укрытия – подземные переходы и подъезды зданий.
О ЧП нужно сообщать по номеру 112 или телефону доверия областного управления МЧС 8(4722) 39-99-99.