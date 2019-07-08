Губернатор, «Почта России», хладокомбинат: кто меньше открыт для белгородских СМИ

Posted 8 июля 2019, 06:27
Published 8 июля 2019, 06:27
Modified 20 августа 2024, 03:13
Updated 20 августа 2024, 03:13
Инициатором третьего по счёту опроса стала Общественная палата области: 82 сотрудникам региональных и местных СМИ она предложила оценить по пятибалльной шкале открытость ньюсмейкеров, с которыми им доводилось сотрудничать.
Самыми закрытыми оказались представители ОАО «Белгородский хладокомбинат» (2,666), Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов (2,562) и ЗАО «Приосколье» (2,153). Среди аутсайдеров также оказались губернатор области (3,517), белгородский филиал «Почты России» (3,375), департамент имущественных и земельных отношений (3,357) и арбитражный суд региона (2,923).
Журналисты отметили, что главная проблема – в игнорировании устных запросов, хотя закон «О СМИ» предусматривает возможность получения ответов на них.
По данным ОП, самыми открытыми стали учреждения культуры: Белгородская галерея фотоискусства им. В. А. Собровина (4,827), выставочный зал «Родина» (4,818) и Белгородская универсальная научная библиотека (4,783).