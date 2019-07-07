Петицию за отмену повышения тарифов в Белгородской области подписали 5 595 человек

«Все неравнодушные к этой ситуации люди, подпишите эту петицию, и может быть мы вместе сможем повлиять на эту ситуацию. Ведь эта участь может постичь необоснованно любую область, любой город нашей страны. Во всяком случае, мы можем попробовать изменить данное положение, а не будем „диванными критиками“ в социальных сетях», — призывает автор петиции.