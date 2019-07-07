Петицию за отмену повышения тарифов в Белгородской области подписали 5 595 человек

Posted 7 июля 2019, 17:38
Published 7 июля 2019, 17:38
Modified 1 декабря 2024, 08:45
Updated 1 декабря 2024, 08:45
Петиция за отмену решений о повышении тарифов на водоснабжение и водоотведение в Белгородской области на 20:00 7 июля собрала 5 595 подписей. Обращение адресовано министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву.
«Все неравнодушные к этой ситуации люди, подпишите эту петицию, и может быть мы вместе сможем повлиять на эту ситуацию. Ведь эта участь может постичь необоснованно любую область, любой город нашей страны. Во всяком случае, мы можем попробовать изменить данное положение, а не будем „диванными критиками“ в социальных сетях», — призывает автор петиции.
Напомним, 30 июня в Белгороде прошёл митинг против повышения тарифов. В нём приняли участие более 200 человек.
Рост тарифов на воду депутаты Белгородского городского Совета одобрили на внеочередном заседании 14 июня. С 1 октября 2019 года плата за кубометр воды увеличится на 42,1 % − до 25 рублей. Изменится и стоимость кубометра водоотведения — она тоже составит 25 рублей (подорожание на 30,8 %).
Согласно постановлению губернатора, повышение цен на воду предусмотрено, помимо Белгорода и Белгородского района, в Волоконовском районе и в Яковлевском горокруге.
Все публикации по теме повышения стоимости холодной воды и водоотведения собраны в нашем сюжете «Тарифы на воду».