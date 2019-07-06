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Уничтожение истории, новые маршруты и летающая скорая помощь: итоги недели

6 июля 2019, 09:41
Фото: ИА Бел.Ру
ИА «Бел.Ру» подводит итоги первой недели июля в Белгороде и области.

Разборки на ОЭЗ «Белэнергомаш»

Работники завода сообщили ИА «Бел.Ру» о массовых увольнениях на предприятии из-за задержки заработной платы – люди не получили свои заработанные деньги ещё за май. Однако директор предприятия Дмитрий Пахунов опроверг информацию об увольнениях и объяснил задержки выплат неплатежами поставщиков.

Сейчас действия на предприятии напоминают аргентинские сериалы с запутанным сюжетом: директор утверждает, что коллектив знает о задержке зарплаты из-за поставщиков и производственных браков, но ни один работник не назвал точных причин невыплаты.

Долг больше двух недель – это не долг. Если больше месяца, тогда бы уже привлекались лица в административном порядке. Коллектив всё знает, это не знают только два алкоголика-тунеядца, которые уволились.Дмитрий Пахунов, генеральный директор ООО «ОЭЗ “Белэнергомаш”»

Более того, до увольнения рабочие устраивали забастовки, и после таких санкций чудом появлялись и авансы, и зарплаты.

Директор ОЭЗ «Белэнергомаш»: Задержки по зарплате случились из-за поставщиков
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После серии публикаций ИА «Бел.Ру» о ситуации на «Белэнергомаше» задолженность за май в размере 380 тысяч рублей обещали выплатить 5 июля, а заработную плату за июль – по трудовому договору.

Долой историю

На стометровке обещали снести двухэтажные старые домики. Те самые, из-за которых Белгород ещё не потерялся в высоких стеклянных зданиях. На их месте должны появиться небоскрёбы с пентхаусами, а 255 жильцов пообещали расселить к 2023 году.

Архитекторы и краеведы выступают против многоэтажной застройки исторической части Белгорода, утверждая, что она хранит в себе 300-летнюю историю Слобожанщины, а современная застройка просто уничтожит её. По их мнению, здесь необходимо создать музей под открытым небом.

Эксперты: Перегруженный жилой застройкой исторический центр города − абсурд
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Мэр Белгорода Юрий Галдун говорил о людях, которые уберут эти несчастные домики и возведут на их месте сказочный квартал. Но что может лучше украсить город с богатой историей, чем остатки этой истории? Пережитки прошлого сохраняют в себе атмосферу тех лет, с которыми мы должны в будущем познакомить своих детей и внуков. Но что мы покажем? Есть шанс, что ответ на этот вопрос мы сможем регулировать сами. Недавно в прямом эфире Юрий Галдун говорил, что любые городские изменения в старой архитектуре должны проходить исключительно по договорённости с народом. Единственный способ прямого общения власти с народом – общественные слушания. Пока двухэтажки не снесли, в наших руках возможное спасение истории Белгорода. Правда, общественных слушаний по этому делу никто так и не объявлял.

Тем временем сами жильцы двухэтажек жалуются на крайнюю изношенность строений: в стенах появились большие щели, канализация и водопровод пришли в негодность, трубы все гнилые и постоянно дают течь.

Потолки все сыплются, трубы рушатся, у нас в квартире большие щели, ремонт делать — не делаем, обещают сносить. Окна надо красить, потолки надо ремонтировать, а перемонтируем — завтра снесут. Вот так и сидим на «куриных правах».Краморова Наталья, жительница дома под снос

Как выглядят белгородские дворы, на месте которых могут появиться многоэтажки
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Новые горизонты общественного транспорта

С 11 июля в Белгороде и Белгородском районе изменится маршрутная сеть общественного транспорта – введут 15 новых маршрутов, в том числе к удалённым жилым микрорайонам.

Аквапарк, Разумное, Новосадовый: в Белгороде с 11 июля откроют 15 новых маршрутов
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Самым ожидаемым, по отзывам читателей, является новый маршрут № 47. Четыре автобуса будут курсировать от улицы Каштановой до «Сити Молла» через ботанический сад, «Водстрой», Костюкова, Королёва, вверх по Щорса и до Есенина. Всего на нём 33 остановки. От Каштановой до ж/д вокзала продолжит ходить автобус № 30. По одному из самых длинных маршрутов № 30А будет ходить два автобуса.

Теперь до микрорайона Новая жизнь можно доехать не только на городском поезде, который ввели в ноябре прошлого года.

Новый маршрут и другие изменения: как будет ходить транспорт к Новой жизни
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Также город ждёт изменений, на которые выделят 778 млн рублей: планируется улучшение отстойно-разворотных площадок и центральных остановочных пунктов. Масштабным изменениям подлежат остановочные комплексы «Родина», «Энергомаш» и «Стадион». Старенькие автобусы подменят экологичные. На эти нужды выделено 278 млн рублей.

Революция в общественном транспорте Белгорода: главные изменения
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В больницу на вертолёте или автомобиле?

В Белгородской области в 2019 году планируют ввести санитарную авиацию. Для этого правительство готово к закупке лётных часов. Перевозить, а точнее переправлять пациентов будут на вертолёте «Ансат».

В Белгородской области пациентов в больницы будут доставлять на вертолётах
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Вертолёты санавиации со специально обученными врачами смогут работать круглосуточно. И при этом в 15 районах Белгородской области наблюдается нехватка машин скорой помощи, а из имеющихся 171 машины 93 – старше пяти лет.

В 15 районах Белгородской области не хватает бригад скорой помощи
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За счёт средств областного бюджета договорено поставить 43 новых автомобиля. В рамках национального проекта «Здравоохранение» новые транспортные средства будут оснащены электрокардиографами, благодаря которым врачи смогут выиграть время на спасение больного.

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