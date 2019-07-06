Уничтожение истории, новые маршруты и летающая скорая помощь: итоги недели

Мэр Белгорода Юрий Галдун говорил о людях, которые уберут эти несчастные домики и возведут на их месте сказочный квартал. Но что может лучше украсить город с богатой историей, чем остатки этой истории? Пережитки прошлого сохраняют в себе атмосферу тех лет, с которыми мы должны в будущем познакомить своих детей и внуков. Но что мы покажем? Есть шанс, что ответ на этот вопрос мы сможем регулировать сами. Недавно в прямом эфире Юрий Галдун говорил, что любые городские изменения в старой архитектуре должны проходить исключительно по договорённости с народом. Единственный способ прямого общения власти с народом – общественные слушания. Пока двухэтажки не снесли, в наших руках возможное спасение истории Белгорода. Правда, общественных слушаний по этому делу никто так и не объявлял.