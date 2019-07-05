Россиян предупредили о новом способе мошенничества через банкоматы

Posted 5 июля 2019, 10:59
Published 5 июля 2019, 10:59
Modified 20 августа 2024, 01:12
Updated 20 августа 2024, 01:12
В обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России отмечается, что способ основан «на несовершенстве сценариев» обработки денежных переводов между физлицами через банкоматы.
Оказалось, что при отмене операции злоумышленник может снять переведённую сумму с другой карты и одновременно сохранить деньги на своём счету.
Главным способом свести риски таких атак к минимуму регулятор назвал проверку корректности сценария работы терминала.