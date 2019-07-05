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Posted 5 июля 2019, 10:59

Published 5 июля 2019, 10:59

Modified 20 августа 2024, 01:12

Updated 20 августа 2024, 01:12

Россиян предупредили о новом способе мошенничества через банкоматы

Россиян предупредили о новом способе мошенничества через банкоматы

5 июля 2019, 10:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Центробанк
Центробанк сообщил о новом способе хищения денег, который стал возможен из-за несовершенства некоторых платёжных терминалов.

В обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России отмечается, что способ основан «на несовершенстве сценариев» обработки денежных переводов между физлицами через банкоматы.

Оказалось, что при отмене операции злоумышленник может снять переведённую сумму с другой карты и одновременно сохранить деньги на своём счету.

Главным способом свести риски таких атак к минимуму регулятор назвал проверку корректности сценария работы терминала.

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#Новости#Общество#Центробанк#Мошенники#Хищение#Банкомат
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