Двух бухгалтеров детсада посадили за хищение более 4 млн рублей

Напомним, бывший главный бухгалтер шебекинского детского сада № 14 и её заместитель похитили в общей сложности более 4 млн рублей из средств муниципального бюджета. В течение долгого времени сообщницы завышали зарплаты и переводили деньги по несуществующим договорам.