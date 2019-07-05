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Posted 5 июля 2019, 10:11

Published 5 июля 2019, 10:11

Modified 20 августа 2024, 00:30

Updated 20 августа 2024, 00:30

Двух бухгалтеров детсада посадили за хищение более 4 млн рублей

Двух бухгалтеров детсада посадили за хищение более 4 млн рублей

5 июля 2019, 10:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
Точку в уголовном деле поставил Шебекинский районный суд Белгородской области.

Напомним, бывший главный бухгалтер шебекинского детского сада № 14 и её заместитель похитили в общей сложности более 4 млн рублей из средств муниципального бюджета. В течение долгого времени сообщницы завышали зарплаты и переводили деньги по несуществующим договорам.

Суд приговорил одну из фигуранток к четырём годам заключения, вторую – к году и четырём месяцам колонии общего режима. По данным областной прокуратуры, удовлетворён и гражданский иск в интересах дошкольного учреждения, департамента образования и администрации городского округа.

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