Белгородские автоинспекторы поймали пьяную угонщицу без прав

Posted 5 июля 2019, 09:10
Published 5 июля 2019, 09:10
Modified 20 августа 2024, 00:30
Updated 20 августа 2024, 00:30
Во время проверки 20-летняя автоледи не смогла объяснить, почему сидит за рулём «Нивы» без водительских прав и документов на машину. В отделе полиции выяснилось, что накануне девушка приехала в гости к подруге из посёлка Уразово, но встреча не состоялась.
Находясь в нетрезвом состоянии, подозреваемая заметила незапертый автомобиль возле одного из многоэтажных домов. Поскольку ключи были в замке зажигания, девушка решила покататься по городу.
Автомобиль вернули владельцу, а в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело. За угон ей грозит до пяти лет лишения свободы, уточнили в региональном управлении МВД.