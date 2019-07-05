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Posted 5 июля 2019, 09:10

Published 5 июля 2019, 09:10

Modified 20 августа 2024, 00:30

Updated 20 августа 2024, 00:30

Белгородские автоинспекторы поймали пьяную угонщицу без прав

Белгородские автоинспекторы поймали пьяную угонщицу без прав

5 июля 2019, 09:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
Инспекторы ДПС поймали злоумышленницу на одной из улиц города Валуйки.

Во время проверки 20-летняя автоледи не смогла объяснить, почему сидит за рулём «Нивы» без водительских прав и документов на машину. В отделе полиции выяснилось, что накануне девушка приехала в гости к подруге из посёлка Уразово, но встреча не состоялась.

Находясь в нетрезвом состоянии, подозреваемая заметила незапертый автомобиль возле одного из многоэтажных домов. Поскольку ключи были в замке зажигания, девушка решила покататься по городу.

Автомобиль вернули владельцу, а в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело. За угон ей грозит до пяти лет лишения свободы, уточнили в региональном управлении МВД.

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