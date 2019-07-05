Белгородские автоинспекторы поймали пьяную угонщицу без прав

Во время проверки 20-летняя автоледи не смогла объяснить, почему сидит за рулём «Нивы» без водительских прав и документов на машину. В отделе полиции выяснилось, что накануне девушка приехала в гости к подруге из посёлка Уразово, но встреча не состоялась.