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Posted 4 июля 2019, 08:27

Published 4 июля 2019, 08:27

Modified 20 августа 2024, 03:14

Updated 20 августа 2024, 03:14

Чиновников в Белгородской области уличили в сокрытии доходов

Чиновников в Белгородской области уличили в сокрытии доходов

4 июля 2019, 08:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Прокуратура
Нарушения прокуратура Прохоровского района выявила в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Выяснилось, что муниципальные служащие и руководители муниципальных учреждений Прохоровского района не указали в декларациях свои доходы и находящиеся в собственности земельные участки, жилые дома и квартиры. Всего надзорное ведомство вынесло десять представлений об устранении нарушений.

В областной прокуратуре также потребовали привлечь к дисциплинарной ответственности 24 должностных лица. Процесс рассмотрения актов взят на контроль, добавили в пресс-службе.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Прохоровский район#Прокуратура#Доходы#Чиновники
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