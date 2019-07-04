Чиновников в Белгородской области уличили в сокрытии доходов

Posted 4 июля 2019, 08:27
Published 4 июля 2019, 08:27
Modified 20 августа 2024, 03:14
Updated 20 августа 2024, 03:14
Выяснилось, что муниципальные служащие и руководители муниципальных учреждений Прохоровского района не указали в декларациях свои доходы и находящиеся в собственности земельные участки, жилые дома и квартиры. Всего надзорное ведомство вынесло десять представлений об устранении нарушений.
В областной прокуратуре также потребовали привлечь к дисциплинарной ответственности 24 должностных лица. Процесс рассмотрения актов взят на контроль, добавили в пресс-службе.