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Posted 2 июля 2019, 08:04

Published 2 июля 2019, 08:04

Modified 20 августа 2024, 00:30

Updated 20 августа 2024, 00:30

Капремонт одного дома в Белгороде обходится в среднем в 10,5 млн рублей

Капремонт одного дома в Белгороде обходится в среднем в 10,5 млн рублей

2 июля 2019, 08:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Капремонт
В администрации Белгорода прошло оперативное совещание под руководством главы города Юрия Галдуна.

Главной темой встречи стали вопросы жизнеобеспечения областного центра. Так, глава департамента горхозяйства Александр Немыкин рассказал о реализации программы капремонта многоквартирных домов. По его словам, в текущем году на модернизацию 52 домов потратят более 544 млн рублей. В среднем на один дом приходится 10,461 млн рублей.

Уже закончены работы в восьми домах, до 2022 года планируется поменять 103 лифта. Мэр города потребовал усилить контроль за выполнением намеченных мероприятий.

Помимо этого, участники встречи обсудили итоги перехода на цифровое вещание. С 27 мая по 28 июня на горячую линию поступило свыше 2,5 тыс. обращений от местных жителей, каждое из которых обработано штабом из 128 волонтёров. Такие цифры привёл замглавы администрации по внутренней и кадровой политике Александр Тельнов, уточнили в пресс-службе мэрии, добавив, что работа продолжается.

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#Новости#Общество#Капремонт#Лифт#Новости Белгорода#Многоквартирные дома#Модернизация#Юрий Галдун
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