Капремонт одного дома в Белгороде обходится в среднем в 10,5 млн рублей

Posted 2 июля 2019, 08:04
Published 2 июля 2019, 08:04
Modified 20 августа 2024, 00:30
Updated 20 августа 2024, 00:30
Главной темой встречи стали вопросы жизнеобеспечения областного центра. Так, глава департамента горхозяйства Александр Немыкин рассказал о реализации программы капремонта многоквартирных домов. По его словам, в текущем году на модернизацию 52 домов потратят более 544 млн рублей. В среднем на один дом приходится 10,461 млн рублей.
Уже закончены работы в восьми домах, до 2022 года планируется поменять 103 лифта. Мэр города потребовал усилить контроль за выполнением намеченных мероприятий.
Помимо этого, участники встречи обсудили итоги перехода на цифровое вещание. С 27 мая по 28 июня на горячую линию поступило свыше 2,5 тыс. обращений от местных жителей, каждое из которых обработано штабом из 128 волонтёров. Такие цифры привёл замглавы администрации по внутренней и кадровой политике Александр Тельнов, уточнили в пресс-службе мэрии, добавив, что работа продолжается.