Капремонт одного дома в Белгороде обходится в среднем в 10,5 млн рублей

Помимо этого, участники встречи обсудили итоги перехода на цифровое вещание. С 27 мая по 28 июня на горячую линию поступило свыше 2,5 тыс. обращений от местных жителей, каждое из которых обработано штабом из 128 волонтёров. Такие цифры привёл замглавы администрации по внутренней и кадровой политике Александр Тельнов, уточнили в пресс-службе мэрии, добавив, что работа продолжается.