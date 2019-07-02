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Posted 2 июля 2019, 09:46

Published 2 июля 2019, 09:46

Modified 1 декабря 2024, 08:53

Updated 1 декабря 2024, 08:53

Адвокат Наумова: В деле об увольнении пойдём до Верховного суда

Адвокат Наумова: В деле об увольнении пойдём до Верховного суда

2 июля 2019, 09:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
Белгородский областной суд подтвердил решение Свердловского районного суда о возвращении прокурору дела по обвинению в получении взятки бывшего заместителя начальника комитета имущественных и земельных отношений Белгорода.

Белгородский областной суд 26 июня рассмотрел представление прокурора на постановление Свердловского районного суда Белгорода от 13 мая о возвращении уголовного дела Юрия Наумова прокурору. Областной суд оставил представление без удовлетворения, таким образом, постановление районного суда вступило в законную силу.

Адвокат Юрия Наумова Елена Палымова рассказала ИА «Бел.Ру», что для защиты это хорошее решение.

- Мы довольны, потому что считаем, что это поможет установить истинную картину вменяемого деяния. Мы считаем, что состава преступления «взятка» по статье 290 УК РФ у Наумова нет.

Елена Палымова

Юрий Наумов обращался в суд с требованием восстановить его в должности. В Свердловском районном суде Белгорода в удовлетворении требований Наумова отказали. Елена Палымова сообщила, что администрация Белгорода выступила на суде с позицией, что Наумов пропустил сроки исковой давности.

- Мы категорически не согласны и с решением, и с видом документа, который вынес судья, готовы идти вплоть до Верховного суда. Сроки давности идут либо с момента получения приказа об увольнении, либо с момента получения трудовой книжки. Ни того, ни другого Наумов не получал. Администрация предоставила документ, который отправляла по домашнему адресу, и его якобы кто-то получил – подпись Наумова имеется на уведомлении. Но понятно, что он это не мог сделать никаким образом, потому что находился в СИЗО. Получается, срок давности по этому делу не начал идти.

Елена Палымова

Уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ на замначальника комитета земельных отношений мэрии Белгорода завели в конце октября 2018 года. Чиновника обвинили в получении взятки в 400 тыс. рублей.

По данным следствия, белгородский предприниматель решил приобрести арендуемый земельный участок в собственность в рассрочку и обратился за помощью к знакомому. 30 октября этот знакомый передал Юрию Наумову в рабочем кабинете 400 тыс. рублей. После передачи денег чиновника задержали сотрудники регионального УФСБ.

В начале года Наумова внесли в реестр чиновников, уволенных с должности по утрате доверия. В апреле он через суд потребовал восстановить его в должности. 16 мая Свердловский районный суд отказал в требовании. Защита обжалует решение в вышестоящих инстанциях.

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#Евгений Грицков#Новости#Общество#Уголовное дело#Взятка#Адвокат
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