Адвокат Наумова: В деле об увольнении пойдём до Верховного суда

Posted 2 июля 2019, 09:46
Published 2 июля 2019, 09:46
Modified 1 декабря 2024, 08:53
Updated 1 декабря 2024, 08:53
Белгородский областной суд 26 июня рассмотрел представление прокурора на постановление Свердловского районного суда Белгорода от 13 мая о возвращении уголовного дела Юрия Наумова прокурору. Областной суд оставил представление без удовлетворения, таким образом, постановление районного суда вступило в законную силу.
Адвокат Юрия Наумова Елена Палымова рассказала ИА «Бел.Ру», что для защиты это хорошее решение.
- Мы довольны, потому что считаем, что это поможет установить истинную картину вменяемого деяния. Мы считаем, что состава преступления «взятка» по статье 290 УК РФ у Наумова нет.
Елена Палымова
Юрий Наумов обращался в суд с требованием восстановить его в должности. В Свердловском районном суде Белгорода в удовлетворении требований Наумова отказали. Елена Палымова сообщила, что администрация Белгорода выступила на суде с позицией, что Наумов пропустил сроки исковой давности.
- Мы категорически не согласны и с решением, и с видом документа, который вынес судья, готовы идти вплоть до Верховного суда. Сроки давности идут либо с момента получения приказа об увольнении, либо с момента получения трудовой книжки. Ни того, ни другого Наумов не получал. Администрация предоставила документ, который отправляла по домашнему адресу, и его якобы кто-то получил – подпись Наумова имеется на уведомлении. Но понятно, что он это не мог сделать никаким образом, потому что находился в СИЗО. Получается, срок давности по этому делу не начал идти.
Елена Палымова
Уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ на замначальника комитета земельных отношений мэрии Белгорода завели в конце октября 2018 года. Чиновника обвинили в получении взятки в 400 тыс. рублей.
По данным следствия, белгородский предприниматель решил приобрести арендуемый земельный участок в собственность в рассрочку и обратился за помощью к знакомому. 30 октября этот знакомый передал Юрию Наумову в рабочем кабинете 400 тыс. рублей. После передачи денег чиновника задержали сотрудники регионального УФСБ.
В начале года Наумова внесли в реестр чиновников, уволенных с должности по утрате доверия. В апреле он через суд потребовал восстановить его в должности. 16 мая Свердловский районный суд отказал в требовании. Защита обжалует решение в вышестоящих инстанциях.