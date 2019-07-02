Адвокат Наумова: В деле об увольнении пойдём до Верховного суда

- Мы категорически не согласны и с решением, и с видом документа, который вынес судья, готовы идти вплоть до Верховного суда. Сроки давности идут либо с момента получения приказа об увольнении, либо с момента получения трудовой книжки. Ни того, ни другого Наумов не получал. Администрация предоставила документ, который отправляла по домашнему адресу, и его якобы кто-то получил – подпись Наумова имеется на уведомлении. Но понятно, что он это не мог сделать никаким образом, потому что находился в СИЗО. Получается, срок давности по этому делу не начал идти.