15 % белгородцев не оплачивают вывоз мусора

Posted 2 июля 2019, 11:25
Published 2 июля 2019, 11:25
Modified 20 августа 2024, 03:14
Updated 20 августа 2024, 03:14
В Белгородской области дела с оплатой вывоза мусора обстоят лучше, чем в среднем по стране, сообщили в Центре экологической безопасности. Однако есть и неплательщики, которые платить за услугу не желают. Таких граждан в регионе 15 %, но до конца года ЦЭБ планирует добиться 100%-ной оплаты от белгородцев.
Пока что неплательщикам приходят досудебные претензии с требованием погасить задолженность. На сегодняшний день направлено уже более 20,5 тыс. уведомлений физлицам, которые с начала года не платили за вывоз мусора, ещё 12 тыс. – хозсубъектам.
С августа одной только претензией отделаться не получится – планируется начать решать такие вопросы в судебном порядке.