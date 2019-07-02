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Posted 2 июля 2019, 11:25

Published 2 июля 2019, 11:25

Modified 20 августа 2024, 03:14

Updated 20 августа 2024, 03:14

15 % белгородцев не оплачивают вывоз мусора

15 % белгородцев не оплачивают вывоз мусора

2 июля 2019, 11:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
Неплательщики Белгородской области получают досудебные претензии от ООО «ЦЭБ».

В Белгородской области дела с оплатой вывоза мусора обстоят лучше, чем в среднем по стране, сообщили в Центре экологической безопасности. Однако есть и неплательщики, которые платить за услугу не желают. Таких граждан в регионе 15 %, но до конца года ЦЭБ планирует добиться 100%-ной оплаты от белгородцев.

Пока что неплательщикам приходят досудебные претензии с требованием погасить задолженность. На сегодняшний день направлено уже более 20,5 тыс. уведомлений физлицам, которые с начала года не платили за вывоз мусора, ещё 12 тыс. – хозсубъектам.

С августа одной только претензией отделаться не получится – планируется начать решать такие вопросы в судебном порядке.

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