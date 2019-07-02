15 % белгородцев не оплачивают вывоз мусора

В Белгородской области дела с оплатой вывоза мусора обстоят лучше, чем в среднем по стране, сообщили в Центре экологической безопасности. Однако есть и неплательщики, которые платить за услугу не желают. Таких граждан в регионе 15 %, но до конца года ЦЭБ планирует добиться 100%-ной оплаты от белгородцев.