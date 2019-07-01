Жители Белгородского района получили тюремные сроки за групповое изнасилование

Posted 1 июля 2019, 09:51
Published 1 июля 2019, 09:51
Modified 20 августа 2024, 00:30
Updated 20 августа 2024, 00:30
Установлено, что 9 декабря 2016 года 45-летний и 41-летний мужчины употребляли алкогольные напитки в компании 35-летней знакомой. Вечер закончился для неё изнасилованием, а мужчин позже обвинили в преступлении.
Во время расследования они отрицали свою вину и оказывали активное противодействие следствию, уточнили в региональном СУ СКР. Суд приговорил каждого к пяти годам колонии общего режима, решение в законную силу пока не вступило.