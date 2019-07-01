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Posted 1 июля 2019, 09:51

Published 1 июля 2019, 09:51

Modified 20 августа 2024, 00:30

Updated 20 августа 2024, 00:30

Жители Белгородского района получили тюремные сроки за групповое изнасилование

Жители Белгородского района получили тюремные сроки за групповое изнасилование

1 июля 2019, 09:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Белгородского района.

Установлено, что 9 декабря 2016 года 45-летний и 41-летний мужчины употребляли алкогольные напитки в компании 35-летней знакомой. Вечер закончился для неё изнасилованием, а мужчин позже обвинили в преступлении.

Во время расследования они отрицали свою вину и оказывали активное противодействие следствию, уточнили в региональном СУ СКР. Суд приговорил каждого к пяти годам колонии общего режима, решение в законную силу пока не вступило.

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#Новости#Происшествия#Белгородский район#Уголовное дело#Следственный комитет#Изнасилование
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