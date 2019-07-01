Вместо банковских карт россияне будут получать деньги из банкоматов «по лицу»

Posted 1 июля 2019, 07:10
Published 1 июля 2019, 07:10
Modified 20 августа 2024, 01:12
Updated 20 августа 2024, 01:12
О том, что некоторые крупные банки закупили линейку терминалов с функцией идентификации внешности клиента, узнали «Известия». С появлением этих устройств необходимость в физических картах отпадёт: банкомат определит владельца по лицу, после чего позволит провести любую операцию.
Это станет возможным благодаря биометрии – свои данные клиент сможет сдать в банк, который привяжет их к счетам. Выгода для кредитных учреждений очевидна и заключается в сокращении расходов на выпуск карт. Россиянам же обещают повышенную безопасность: мошенник не сможет снять деньги с чужой кредитки, поскольку при сравнении лица система ограничит выдачу.