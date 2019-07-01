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Posted 1 июля 2019, 17:00

Published 1 июля 2019, 17:00

Modified 20 августа 2024, 00:40

Updated 20 августа 2024, 00:40

«Русагро-Инвест» обязали контролировать содержание пестицидов в почве

«Русагро-Инвест» обязали контролировать содержание пестицидов в почве

1 июля 2019, 17:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В июньской проверке Роспотребнадзор выявил нарушения в производственном отделении «Закутское» в Вейделевском районе.

Региональное управление Роспотребнадзора в июне провело внеплановую проверку в производственном отделении «Закутское» ООО «Русагро-Инвест» в Вейделевском районе.

Специалисты обнаружили, что между территорией предприятия и жилой застройкой не обеспечен санитарный разрыв в 300 метров. Также установлено, что не контролируется содержание остаточного количества пестицидов и возможных опасных метаболитов в почве.

В выданном 26 июня предписании требуют устранить нарушения до 1 ноября 2019 года.

Справка. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Русагро-Инвест» зарегистрировано в Белгороде в марте 2007 года. Основной вид деятельности – выращивание сахарной свёклы. Генеральный директор – Дмитрий Гарнов.

Головная компания – ООО «Группа компаний “Русагро”» − находится в Тамбовской области и входит в зарегистрированную на Кипре структуру ROS AGRO PLC, которой управляет российский миллиардер Вадим Мошкович.

По итогам 2017 года «Русагро-Инвест» отчиталось о 9,8 млрд рублей выручки от продажи и чистой прибыли в 586,3 млн рублей.

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