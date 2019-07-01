ОНФ: люди не знают, кому платят за услуги по обращению с ТКО

Активисты проверили платёжки по 506 адресам в 70 регионах России. Как оказалось, люди до сих пор не понимают, кому платят за услуги по обращению с ТКО. В 26 % случаев в платёжках не было даже названия регоператора. Телефон компании указали только на 59 % документов, адрес – на 64 %, сайт – на 38 %, электронную почту – на 42 %.