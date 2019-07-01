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Posted 1 июля 2019, 14:57

Published 1 июля 2019, 14:57

Modified 20 августа 2024, 01:12

Updated 20 августа 2024, 01:12

ОНФ: люди не знают, кому платят за услуги по обращению с ТКО

ОНФ: люди не знают, кому платят за услуги по обращению с ТКО

1 июля 2019, 14:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мусорная реформа
Общероссийский народный фронт (ОНФ) подготовил новый доклад президенту по мусорной реформе.

Активисты проверили платёжки по 506 адресам в 70 регионах России. Как оказалось, люди до сих пор не понимают, кому платят за услуги по обращению с ТКО. В 26 % случаев в платёжках не было даже названия регоператора. Телефон компании указали только на 59 % документов, адрес – на 64 %, сайт – на 38 %, электронную почту – на 42 %.

Помимо этого, активисты увидели, как реально собирают и вывозят отходы с контейнерных площадок. Для этого «фронтовики» прошлись по 645 адресам в 72 регионах.

В норме ситуация была только в 32 % случаев. Ещё по итогам горячей линии ОНФ по мусорной реформе было известно о плохой организации вывоза отходов, о проблемах с мусорными контейнерами и обустройством контейнерных площадок. Таких обращений поступило 22 % от общего числа (данные собирались с 29 января по 19 июня).

Проблемы активисты увидели и во время рейда. Мусор вывозят нерегулярно, контейнеры были переполнены в 15 % случаев. Там, где отходы всё-таки убирают, мусор рассыпан на контейнерных площадках после загрузки в мусоровоз. Плохая организация вывоза была обнаружена в 40 % случаев.

По словам главы Исполкома ОНФ Михаила Развожаева, после мартовского доклада изменения появились. Так, регоператоры стали более открытыми и начали сотрудничать с людьми. Однако в большинстве случаев старые проблемы остались.

Напомнил Михаил Развожаев и о предложении ОНФ закреплять ответственность за контейнерные площадки за регоператорами. С такой инициативой активисты обращались к губернаторам. Если же они хотят закрепить ответственность за муниципалитетами, нужно жёстче следить за их работой, сообщили в пресс-службе ОНФ.

Напомним, что Белгородский ЦЭБ вошёл в число «мутных» регоператоров по версии ОНФ. Такую информацию озвучили на мартовской пресс-конференции, посвящённой мусорной реформе. На отчёте перед депутатами облдумы Евгений Савченко «мутность» регоператора опроверг.

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