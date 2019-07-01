Белгородская область заняла 31-е место в рейтинге по доступности жилья

Как подсчитали в РИА «Новости», самые доступные квартиры − в Магаданской области и Ямало-Ненецком округе. Здесь уйдёт не более 1,5 года, чтобы накопить на жильё. На третьей позиции Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Там семье на это понадобится чуть больше двух лет.