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Posted 1 июля 2019, 11:09

Published 1 июля 2019, 11:09

Modified 20 августа 2024, 03:14

Updated 20 августа 2024, 03:14

Белгородская область заняла 31-е место в рейтинге по доступности жилья

Белгородская область заняла 31-е место в рейтинге по доступности жилья

1 июля 2019, 11:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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По сравнению с прошлым годом в области минимальное количество лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, снизилось почти на 1,3 года.

На начало 2018 года белгородской семье требовалось минимум 6,2 года, чтобы накопить на квартиру. В 2019 году показатель улучшился, и чтобы накопить на квартиру, семье понадобится уже около 4,9 года. Средняя стоимость квартиры в Белгороде площадью 60 м² на начало 2019 года составляет 2,6 млн рублей.

Как подсчитали в РИА «Новости», самые доступные квартиры − в Магаданской области и Ямало-Ненецком округе. Здесь уйдёт не более 1,5 года, чтобы накопить на жильё. На третьей позиции Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Там семье на это понадобится чуть больше двух лет.

Самая недоступная жилплощадь в Севастополе. Там нужно копить более 11 лет, чтобы приобрести квартиру. А средняя стоимость квартиры в Севастополе площадью 60 м² составляет 4,2 млн рублей.

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