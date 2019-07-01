Белгородская область заняла 31-е место в рейтинге по доступности жилья

Posted 1 июля 2019, 11:09
Published 1 июля 2019, 11:09
Modified 20 августа 2024, 03:14
Updated 20 августа 2024, 03:14
На начало 2018 года белгородской семье требовалось минимум 6,2 года, чтобы накопить на квартиру. В 2019 году показатель улучшился, и чтобы накопить на квартиру, семье понадобится уже около 4,9 года. Средняя стоимость квартиры в Белгороде площадью 60 м² на начало 2019 года составляет 2,6 млн рублей.
Как подсчитали в РИА «Новости», самые доступные квартиры − в Магаданской области и Ямало-Ненецком округе. Здесь уйдёт не более 1,5 года, чтобы накопить на жильё. На третьей позиции Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Там семье на это понадобится чуть больше двух лет.
Самая недоступная жилплощадь в Севастополе. Там нужно копить более 11 лет, чтобы приобрести квартиру. А средняя стоимость квартиры в Севастополе площадью 60 м² составляет 4,2 млн рублей.