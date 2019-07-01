Белгородец попал в колонию за обман жителей Красноярска

В МУ МВД «Красноярское» уточнили, что с жалобой на интернет-мошенника в полицию обратилась местная жительница. По её словам, преступник попросил отправить ему 76 тыс. рублей якобы в качестве предоплаты за автомобиль, который он собирался отправить женщине из Петербурга. Причём в доказательство аферист прислал фото машины и договор купли-продажи.