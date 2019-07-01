bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июля 2019, 07:46

Published 1 июля 2019, 07:46

Modified 20 августа 2024, 01:12

Updated 20 августа 2024, 01:12

Белгородец попал в колонию за обман жителей Красноярска

Белгородец попал в колонию за обман жителей Красноярска

1 июля 2019, 07:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело за мошенничество.

В МУ МВД «Красноярское» уточнили, что с жалобой на интернет-мошенника в полицию обратилась местная жительница. По её словам, преступник попросил отправить ему 76 тыс. рублей якобы в качестве предоплаты за автомобиль, который он собирался отправить женщине из Петербурга. Причём в доказательство аферист прислал фото машины и договор купли-продажи.

После этого потерпевшая перевела необходимую сумму на счёт злоумышленника, однако автомобиль так и не получила. Аналогичная история произошла с другим местным жителем. В ходе расследования выяснилось, что мошенник жил в Белгородской области. Его доставили в Красноярск, где приговорили к полутора годам колонии-поселения.

Материалы по теме
Белгородец незаконно уничтожил деревья, проверяя исправность своей бензопилыБелгородец пытался продать гашиш и марихуану заключённому колонии № 5Задержанный белгородец выпрыгнул в окно отдела полиции № 2
#Новости#Происшествия#Белгородец#Уголовное дело#Автомобиль#Мошенник#Колония#Красноярск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика