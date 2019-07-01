Белгородец попал в колонию за обман жителей Красноярска

Posted 1 июля 2019, 07:46
Published 1 июля 2019, 07:46
Modified 20 августа 2024, 01:12
Updated 20 августа 2024, 01:12
В МУ МВД «Красноярское» уточнили, что с жалобой на интернет-мошенника в полицию обратилась местная жительница. По её словам, преступник попросил отправить ему 76 тыс. рублей якобы в качестве предоплаты за автомобиль, который он собирался отправить женщине из Петербурга. Причём в доказательство аферист прислал фото машины и договор купли-продажи.
После этого потерпевшая перевела необходимую сумму на счёт злоумышленника, однако автомобиль так и не получила. Аналогичная история произошла с другим местным жителем. В ходе расследования выяснилось, что мошенник жил в Белгородской области. Его доставили в Красноярск, где приговорили к полутора годам колонии-поселения.