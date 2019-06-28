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Posted 28 июня 2019, 08:24

Published 28 июня 2019, 08:24

Modified 20 августа 2024, 01:12

Updated 20 августа 2024, 01:12

Россиян защитят от недобросовестных застройщиков

Россиян защитят от недобросовестных застройщиков

28 июня 2019, 08:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Жилье
Новые правила приобретения квартир в строящихся домах вступают в силу с 1 июля.

Теперь застройщик не сможет получить деньги от покупателей сразу – средства будут находиться на эскроу-счетах, доступ к которым откроется только после сдачи дома в эксплуатацию и подтверждения регистрации прав собственности хотя бы одного объекта долевого строительства.

Со вступлением в силу новых правил застройщику придётся возводить дома за свой счёт или с использованием кредита, пишут «Новые известия». В кадастровой палате считают, что переход на эскроу-счета поможет защитить покупателей квартир в новостройках.

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