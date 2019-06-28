Россиян защитят от недобросовестных застройщиков

Теперь застройщик не сможет получить деньги от покупателей сразу – средства будут находиться на эскроу-счетах, доступ к которым откроется только после сдачи дома в эксплуатацию и подтверждения регистрации прав собственности хотя бы одного объекта долевого строительства.