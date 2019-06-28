Россиян защитят от недобросовестных застройщиков

Posted 28 июня 2019, 08:24
Published 28 июня 2019, 08:24
Modified 20 августа 2024, 01:12
Updated 20 августа 2024, 01:12
Теперь застройщик не сможет получить деньги от покупателей сразу – средства будут находиться на эскроу-счетах, доступ к которым откроется только после сдачи дома в эксплуатацию и подтверждения регистрации прав собственности хотя бы одного объекта долевого строительства.
Со вступлением в силу новых правил застройщику придётся возводить дома за свой счёт или с использованием кредита, пишут «Новые известия». В кадастровой палате считают, что переход на эскроу-счета поможет защитить покупателей квартир в новостройках.