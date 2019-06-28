bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июня 2019, 09:49

Published 28 июня 2019, 09:49

Modified 20 августа 2024, 00:30

Updated 20 августа 2024, 00:30

Последний участок дороги отремонтировали в Белгородской области в рамках нацпроекта

Последний участок дороги отремонтировали в Белгородской области в рамках нацпроекта

28 июня 2019, 09:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Ремонт дорог
Росавтодор сообщил о выполнении регионального плана на текущий год.

По данным ведомства, подрядчики закончили ремонт последнего из запланированных на 2019 год объектов, а около 90 % участков уже оценили проверяющие. Чуть больше двух месяцев потребовалось рабочим, чтобы привести в порядок 138,8 км дорожной сети в Белгородской и Старооскольско-Губкинской агломерациях.

Так, в посёлке Октябрьском Белгородского района отремонтированы 32 улицы, в населённых пунктах Яковлевского округа – 17, в Старом Осколе – 14. В областном центре починили главную транспортную артерию – участок пр. Б. Хмельницкого длиной 1,42 км, соединяющий северную часть с южной. Важный ремонт закончился и на дороге Шебекино – Ржевка.

К 2024 году власти намерены привести в нормативное состояние 68,7 % региональных участков и 85 % дорог в агломерациях. Пока же показатель составляет 62,7 % и 76,7 % соответственно.

Материалы по теме
Евгений Савченко: Хаос, который у нас сегодня есть на дорогах, надо заканчиватьРемонт 26 километров дороги Короча − Губкин − Горшечное обойдётся в 33 млн рублейПроект строительства дороги Вокзальная – Железнодорожная в Белгороде доработают
#Новости#Экономика#Дорога#Строительство дорог#Ремонт дороги#Ремонт дорог#Дороги#Касается каждого#Реконструкция дорог
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика