Последний участок дороги отремонтировали в Белгородской области в рамках нацпроекта

Posted 28 июня 2019, 09:49
Published 28 июня 2019, 09:49
Modified 20 августа 2024, 00:30
Updated 20 августа 2024, 00:30
По данным ведомства, подрядчики закончили ремонт последнего из запланированных на 2019 год объектов, а около 90 % участков уже оценили проверяющие. Чуть больше двух месяцев потребовалось рабочим, чтобы привести в порядок 138,8 км дорожной сети в Белгородской и Старооскольско-Губкинской агломерациях.
Так, в посёлке Октябрьском Белгородского района отремонтированы 32 улицы, в населённых пунктах Яковлевского округа – 17, в Старом Осколе – 14. В областном центре починили главную транспортную артерию – участок пр. Б. Хмельницкого длиной 1,42 км, соединяющий северную часть с южной. Важный ремонт закончился и на дороге Шебекино – Ржевка.
К 2024 году власти намерены привести в нормативное состояние 68,7 % региональных участков и 85 % дорог в агломерациях. Пока же показатель составляет 62,7 % и 76,7 % соответственно.