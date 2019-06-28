Последний участок дороги отремонтировали в Белгородской области в рамках нацпроекта

По данным ведомства, подрядчики закончили ремонт последнего из запланированных на 2019 год объектов, а около 90 % участков уже оценили проверяющие. Чуть больше двух месяцев потребовалось рабочим, чтобы привести в порядок 138,8 км дорожной сети в Белгородской и Старооскольско-Губкинской агломерациях.