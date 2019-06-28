Парная экономика, или Почему российский рынок обуви топчется на месте

Если было бы всё сладко, были бы конкуренты. Прямой конкуренции как таковой нет. У всех такие же проблемы, как у меня: нет людей и нет оборотных средств. Я хотел бы увеличить производство, но не могу это сделать при всём желании.белгородский предприниматель