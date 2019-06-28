Парная экономика, или Почему российский рынок обуви топчется на месте

Posted 28 июня 2019, 14:04
Published 28 июня 2019, 14:04
Modified 20 августа 2024, 01:12
Updated 20 августа 2024, 01:12
В России
Доходы россиян падают, а цены растут, россиянам приходится экономить. Продажа обуви в минувшем году едва превысила две пары на человека. По данным Росстата, каждая третья семья в стране не может купить больше одной пары обуви в год для каждого из семейства.
Оборот рынка в России в прошлом году составил 1,376 трлн рублей и снизился на три процента. Эксперты говорят, что ситуация на рынке обуви сейчас такая, что если кто-то вырастает на одну пару, значит, какая-то компания потеряла две пары.
Всего же в стране более 2 000 производителей обуви, 57 из них — крупные предприятия.
Один из растущих сегментов российского рынка обуви — спецобувь. С одной стороны, к такой продукции предъявляются высокие требования, так как она будет использоваться в экстремальных условиях, но с другой — имеет гарантированный канал сбыта через госконтракты. Заказчиками такой пары ботинок выступают правоохранители, армия, МЧС, а также недропользователи.
В Белгородской области
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в Белгородской области есть три компании, основной вид деятельности которых — производство обуви. Всего же изготовлением обуви могут заниматься 11 компаний. Производит обувь в том числе и одна из колоний региона.
На сайте белгородского управления Федеральной службы исполнения наказаний России можно ознакомиться с прейскурантом на обувь. Так, пара мужских ботинок для осуждённых стоит 1 380,5 руб., женские ботинки для осуждённых — 1 259,5 руб. В месяц в колонии выпускают по 500 штук такой продукции.
Там же осуждённые изготавливают летние полуботинки, мужские кожаные ботинки с высокими берцами для сотрудников на ворсине или на меху, а также мужские хромовые полуботинки, полусапоги и ботинки. Цены на продукцию — от 1 259,5 руб. до 2 343 рублей.
В Белгородской области есть одно интересное предприятие, которое занимается производством обуви. Руководитель компании предпочёл остаться анонимным спикером. Основной вид деятельности этой фирмы — производство обуви (данные Единого государственного реестра юридических лиц), а в дополнительных видах деятельности у компании указано право заниматься различными строительными работами, в том числе строительством жилых и нежилых зданий, проводить штукатурные, столярные и плотничные работы и прочее.
Производство обуви практически ничего не даёт. Чтобы заработать, приходится брать сторонние заказы. Стройка позволяет достаточно быстро получить какие-то деньги на счёт. У меня жизненный цикл товара — в районе трёх месяцев, то есть мне деньги возвращаются только через полгода, поэтому приходится заниматься ещё чем-то.белгородский предприниматель
Компания производит домашние тапочки из шерсти, а поставляет их в один из крупнейших ретейлеров в России. В месяц изготавливают 50-60 тысяч тапочек. Белгородский предприниматель сотрудничает со шведской компанией с 2012 года.
Он честно признаётся, что когда входил на рынок обуви, считал его прибыльным, сейчас он это мнение не разделяет.
Если было бы всё сладко, были бы конкуренты. Прямой конкуренции как таковой нет. У всех такие же проблемы, как у меня: нет людей и нет оборотных средств. Я хотел бы увеличить производство, но не могу это сделать при всём желании.белгородский предприниматель
Проблемы
Одна из ключевых проблем рынка обуви — серый или чёрный импорт. Так, по оценкам экспертов, половина оборота кроссовок и детских сандалий находится в тени. Такая продукция ввозится нелегально, не облагается налогами и пошлинами.
Нужен кардинальный пересмотр законодательства, которое будет более серьёзные экономические санкции вводить, конфискации, а не возврат там куда-то. Тогда мы начнём двигаться к какому-то обелению рынка.Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России
При этом импортная продукция оказывается дешевле отечественной. Причина — пошлина на материал, из которого производится обувь — эластополимер. Пошлина на него составляет 5 %, а ввозная пошлина на готовую обувь — практически нуль.
Нормального отечественного сырья нет. У нас основное сырьё — шерсть, из него делаем подошву, стельку, а верх — это искусственный мех под барашка. Если хочешь сделать нормальные вещи, то сырьё надо везти откуда-то. Стельку и мех делают российские производители.белгородский предприниматель
Одна из очевидных проблем — кадры, как, пожалуй, в любой отрасли. Белгородский бизнесмен рассказал, что производством тапочек в его компании занимаются порядка 30 людей, причём преимущественно это люди предпенсионного возраста. «Что будет через пять-десять лет, я не знаю», — говорит он.
Предприниматель считает: чтобы рынок обуви перестал топтаться на месте, у бизнесменов должны появиться оборотные средства.
Ни один банк вам кредит под производство не даст, можно только взять кредит физическому лицу. Также надо понимать, что с кадрами: если нет своих, то нужно искать людей, приглашать работать из других стран.белгородский предприниматель
Изменения
С 1 июля маркировка обуви (по примеру изделий из меха) станет обязательной, а уже с февраля следующего года планируется ввести запрет на продажу обуви без маркировки.
Производители обуви не уверены, что нововведение будет эффективным. Те, кто находился в тени и поставлял обувь на рынок, так и останутся в неподконтрольном секторе экономики, потому что просто некому будет проверить, «живые» ли штрихкоды у тех же кроссовок и сандалий. В Минпромторге же считают, что такая мера выведет из тени до 100 миллионов пар.
Это коснётся всех производителей и потребителей. Обувь покупать станет гораздо дороже, я думаю, что процентов на 10 вырастет цена. Потому что кроме штрихкодов надо покупать дополнительное оборудование, привлекать людей. Это у меня производство небольшое, а для тех, у кого крупное производство — это большая головная боль.белгородский предприниматель
Тем временем отраслевой союз попросил вернуть ставку НДС на 18 процентов и снизить пошлины на импорт сырья и комплектующих, чтобы на рынке обуви можно было развивать здоровую конкуренцию, рассказывают авторы «Бизнес-Вектора».