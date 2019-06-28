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Posted 28 июня 2019, 06:42

Published 28 июня 2019, 06:42

Modified 20 августа 2024, 01:12

Updated 20 августа 2024, 01:12

Эпидемия ожирения. Как выявить у себя проблемы и как с ними бороться

Эпидемия ожирения. Как выявить у себя проблемы и как с ними бороться

28 июня 2019, 06:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Медицина
В «Точке кипения» в Белгороде провели круглый стол на тему «Эпидемия ожирения. Влияние ожирения на репродуктивное здоровье женщины».

В Белгороде 26−27 июня прошла региональная ярмарка стартапов StartUp:Land, на которой отобрали проекты на третий этап конкурса в сфере медицины.

Во второй день ярмарки провели круглый стол на тему ожирения и его влияния на здоровье женщины. Спикеры рассказали о том, как выявить у себя проблемы с питанием и как с ними бороться. Проблема ожирения остро встала в XXI веке, её называют новой неинфекционной эпидемией. Это заболевание с каждым годом набирает обороты, число страдающих от избыточной массы тела растёт и уже составляет более 1,9 млрд человек. Из этого числа более 600 млн людей страдают от ожирения.

В большей степени нарушение пищевого обмена беспокоит женщин. Гинеколог медицинского центра «DAВИНЧИ» рассказала, какие последствия ведут за собой игнорирование первых признаков болезни. В норме количество жира в организме женщины составляет 20−30 % от массы.

Увеличение его содержания оказывает пагубное влияние на организм. Одним из последствий может стать инсулинорезистентность, которая сопутствует и зачастую является пусковым моментом развития ожирения и связанных с ним осложнений и как следствие − метаболического синдрома.

Лечение таких пациентов начинается с похудения путём нехитрых диет. При своевременном начале похудения после снижения массы тела женский организм нормализует свои функции самостоятельно, в других случаях врачи помогают их восстановлению.

Психологи рассказывают о проблемах с питанием со своей точки зрения. Большинство людей, сталкивающихся с проблемой лишнего веса, испытывают чувство вины, связанное с приёмом пищи. Навязанные стереотипы влекут за собой не самые приятные последствия, у многих сформированы неправильные привычки питания.

Решают эту проблему специалисты путём так называемого интуитивного питания, смысл которого заключается в гармонии со своим организмом, по его принципам люди перестают переедать, приступают к приёму пищи, когда действительно испытывают голод, а заканчивают, когда понимают, что насытились.

Но психолог напоминает о том факте, что мозг даёт сигнал о насыщении спустя лишь 20 минут после приёма пищи. Также психолог советует выявить, в каких ситуациях случается переедание, связано ли это со стрессом, волнением или бездельем, и искать к проблемам индивидуальный подход.

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