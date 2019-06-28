Эпидемия ожирения. Как выявить у себя проблемы и как с ними бороться

Во второй день ярмарки провели круглый стол на тему ожирения и его влияния на здоровье женщины. Спикеры рассказали о том, как выявить у себя проблемы с питанием и как с ними бороться. Проблема ожирения остро встала в XXI веке, её называют новой неинфекционной эпидемией. Это заболевание с каждым годом набирает обороты, число страдающих от избыточной массы тела растёт и уже составляет более 1,9 млрд человек. Из этого числа более 600 млн людей страдают от ожирения.