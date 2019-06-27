bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 июня 2019, 06:41

Published 27 июня 2019, 06:41

Modified 20 августа 2024, 01:12

Updated 20 августа 2024, 01:12

За грязные номера водителей могут лишить прав

За грязные номера водителей могут лишить прав

27 июня 2019, 06:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
Пленум Верховного суда разъяснил, как правильно применять новеллы 12-й водительской главы КоАП.

До этого постановление корректировалось в 2012 году. Основная часть позиций сохранилась, однако не обошлось без неожиданных нововведений. Так, грязный номер приравняли к перевёрнутому, то есть видоизменённому. Это грозит водителю крупными неприятностями: штрафом до 5 тыс. рублей или лишением прав от одного до трёх месяцев.

Однако инспектор должен будет доказать, что загрязнение номера было намеренным. Здесь ему поможет фотография или видео, на котором видно нарушение, уточняет «РГ».

Проблемы ждут и тех, кто спровоцировал ДТП, но уехал без повреждений, участником аварии не стал и даже не знал о последствиях своего манёвра. Также пленум посчитал, что нарушитель правил ПДД не имеет преимуществ перед другими участниками движения. К примеру, если двигавшийся по обочине на главной дороге автомобилист врезался в машину, выезжавшую с прилегающей территории, доказать свою правоту виновник не сможет.

Принял ВС решение и по ОСАГО: если полис оформлен в электронном виде, то при отсутствии у водителя распечатанной копии привлечь его к ответственности будет нельзя. Снизился штраф за незаконную установку ксеноновых фар, что вряд ли можно считать прогрессом.

Материалы по теме
В Белгородском районе за сетку на номерах автомобиля украинец получил штраф«Красивые» номера авто: откуда они берутся?Автомобильные номера начнут выдавать в случайном порядке
#Новости#Общество#ДТП#Штраф#ОСАГО#Верховный суд#Номера#Лишение водительских прав
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика