За грязные номера водителей могут лишить прав

Проблемы ждут и тех, кто спровоцировал ДТП, но уехал без повреждений, участником аварии не стал и даже не знал о последствиях своего манёвра. Также пленум посчитал, что нарушитель правил ПДД не имеет преимуществ перед другими участниками движения. К примеру, если двигавшийся по обочине на главной дороге автомобилист врезался в машину, выезжавшую с прилегающей территории, доказать свою правоту виновник не сможет.