За грязные номера водителей могут лишить прав

Posted 27 июня 2019, 06:41
Published 27 июня 2019, 06:41
Modified 20 августа 2024, 01:12
Updated 20 августа 2024, 01:12
До этого постановление корректировалось в 2012 году. Основная часть позиций сохранилась, однако не обошлось без неожиданных нововведений. Так, грязный номер приравняли к перевёрнутому, то есть видоизменённому. Это грозит водителю крупными неприятностями: штрафом до 5 тыс. рублей или лишением прав от одного до трёх месяцев.
Однако инспектор должен будет доказать, что загрязнение номера было намеренным. Здесь ему поможет фотография или видео, на котором видно нарушение, уточняет «РГ».
Проблемы ждут и тех, кто спровоцировал ДТП, но уехал без повреждений, участником аварии не стал и даже не знал о последствиях своего манёвра. Также пленум посчитал, что нарушитель правил ПДД не имеет преимуществ перед другими участниками движения. К примеру, если двигавшийся по обочине на главной дороге автомобилист врезался в машину, выезжавшую с прилегающей территории, доказать свою правоту виновник не сможет.
Принял ВС решение и по ОСАГО: если полис оформлен в электронном виде, то при отсутствии у водителя распечатанной копии привлечь его к ответственности будет нельзя. Снизился штраф за незаконную установку ксеноновых фар, что вряд ли можно считать прогрессом.