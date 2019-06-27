bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 июня 2019, 11:19

Published 27 июня 2019, 11:19

Modified 20 августа 2024, 00:30

Updated 20 августа 2024, 00:30

В Валуйках подожгли жилой дом

В Валуйках подожгли жилой дом

27 июня 2019, 11:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
МЧС
За минувшие сутки в Белгородской области пожарные потушили больше десятка очагов возгорания, в том числе в жилых помещениях.

Так, вечером 26 июня загорелся жилой дом на ул. Высоцкого в Валуйках: огонь повредил диван и вещи на 2 кв. м площади, на его ликвидацию ушло около 20 минут. Вероятной причиной ЧП специалисты называют поджог.

Пожар в сарае на ул. Мира в селе Смородино Яковлевского горокруга случился из-за детской шалости. В результате сгорело 3 кв. м кровли. В этот же день на ул. Солнечной в селе Богословка Губкинского округа горела летняя кухня: огонь повредил кровлю и вещи. Предполагаемой причиной в ГУ МЧС по региону называют нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

В ночь на 27 июня в посёлке Красная Яруга дежурный караул части № 24 и добровольцы тушили жилой дом. В одной из комнат пострадала мебель на площади 4 кв. м, возможной причиной эксперты считают неосторожное обращение с огнём при курении.

Материалы по теме
Житель Губкина ожидает суда за поджог квартиры и гибель знакомогоНеизвестные подожгли «Кадиллак» в селе Соломино Белгородского района
#Новости#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пожар#Валуйки#Поджог#Красная Яруга#Яковлевский городской округ#Губкинский горокруг
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика