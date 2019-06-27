В Валуйках подожгли жилой дом

Posted 27 июня 2019, 11:19
Published 27 июня 2019, 11:19
Modified 20 августа 2024, 00:30
Updated 20 августа 2024, 00:30
Так, вечером 26 июня загорелся жилой дом на ул. Высоцкого в Валуйках: огонь повредил диван и вещи на 2 кв. м площади, на его ликвидацию ушло около 20 минут. Вероятной причиной ЧП специалисты называют поджог.
Пожар в сарае на ул. Мира в селе Смородино Яковлевского горокруга случился из-за детской шалости. В результате сгорело 3 кв. м кровли. В этот же день на ул. Солнечной в селе Богословка Губкинского округа горела летняя кухня: огонь повредил кровлю и вещи. Предполагаемой причиной в ГУ МЧС по региону называют нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.
В ночь на 27 июня в посёлке Красная Яруга дежурный караул части № 24 и добровольцы тушили жилой дом. В одной из комнат пострадала мебель на площади 4 кв. м, возможной причиной эксперты считают неосторожное обращение с огнём при курении.