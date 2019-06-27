В Валуйках подожгли жилой дом

Пожар в сарае на ул. Мира в селе Смородино Яковлевского горокруга случился из-за детской шалости. В результате сгорело 3 кв. м кровли. В этот же день на ул. Солнечной в селе Богословка Губкинского округа горела летняя кухня: огонь повредил кровлю и вещи. Предполагаемой причиной в ГУ МЧС по региону называют нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.