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Posted 27 июня 2019, 13:05

Published 27 июня 2019, 13:05

Modified 20 августа 2024, 01:12

Updated 20 августа 2024, 01:12

В ООО «Домостроительное управление» не платят зарплату, руководителя разыскивают

В ООО «Домостроительное управление» не платят зарплату, руководителя разыскивают

27 июня 2019, 13:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Зарплата
Всего предприятия Белгорода должны своим сотрудникам почти 27,6 миллиона рублей.

По информации заместителя начальника управления по труду и занятости населения Белгородской области Виталия Шеина, предприятия региона должны своим работникам порядка 62 млн рублей. Причём 25 млн рублей из них – шесть организаций, которые находятся в процедуре банкротства. Зарплату такие предприятия «задерживают» 246 работникам.

27,6 млн рублей задолженности по зарплате приходится на организации Белгорода. Заплату не выплатили на семи предприятиях 265 работникам.

Примечательно, что в должниках числятся четыре действующих предприятия областного центра. Общая сумма долга по зарплате у них 6,2 млн рублей. Так, 1,3 млн рублей должна выплатить компания ООО «Белгородгеология» своим сотрудникам. 4,9 млн рублей задолжали три предприятия, которые не ведут хозяйственную деятельность: ООО «Домостроительное управление», ООО «ГРАНТ-Вымпел-Белгород» и ООО «Белгородское ЦММ».

В связи с розыском руководителя ООО «Домостроительное управление» провести мероприятия по погашению задолженности не предоставляется возможным.Игорь Григоренко, руководитель департамента экономического развития администрации Белгорода

Остальные три предприятия-должника из Белгорода находятся в процедуре банкротства. Это ОАО «Белгородэнергоремонт», ООО «Управком РЭУ № 6» и ООО «Белгородхлебопродукт». На их долю приходится 21,4 млн рублей долга по оплате труда 173 сотрудников. Задолженность во всех трёх случаях собираются погасить в рамках конкурсного производства.

По словам Виталия Шеина, в 2018 году полностью ликвидированы долги в 17 организациях на общую сумму 74,3 млн рублей, а за полгода этого года – 30,7 млн рублей долга по зарплатам у девяти организаций. Кроме этого, в текущем году частично погашены долги по оплате труда в десяти действующих организациях-должниках на общую сумму 25,5 млн рублей.

Напомним, в видеообращении сотрудники Белгородского нефтеперерабатывающего завода пожаловались Владимиру Путину на проблему с долгами по зарплате. После этого директора НПЗ Олега Майорова задержали, поместили под стражу и арестовали его имущество. Работники завода с таким исходом дела не согласились, записали повторное обращение к президенту России. Белгородский областной суд отменил решение Яковлевского районного суда о помещении Олега Майорова под стражу, губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил трудоустроить сотрудников Белгородского НПЗ.

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#Новости#Общество#Зарплата#Банкротство
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