В ООО «Домостроительное управление» не платят зарплату, руководителя разыскивают

По словам Виталия Шеина, в 2018 году полностью ликвидированы долги в 17 организациях на общую сумму 74,3 млн рублей, а за полгода этого года – 30,7 млн рублей долга по зарплатам у девяти организаций. Кроме этого, в текущем году частично погашены долги по оплате труда в десяти действующих организациях-должниках на общую сумму 25,5 млн рублей.