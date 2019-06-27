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Posted 27 июня 2019, 12:00

Published 27 июня 2019, 12:00

Modified 20 августа 2024, 03:13

Updated 20 августа 2024, 03:13

В Белгороде похолодает

В Белгороде похолодает

27 июня 2019, 12:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Голосование по Конституции
Также в регионе сохраняется вероятность выпадения осадков.

Белгородский Гидрометцентр сообщает о том, что в регионе сохраняется вероятность выпадения осадков.

В пятницу, 28 июня, на территории Белгородской области ожидается облачность. Температура в регионе понизится, ночью столбик термометра остановится на отметке в +17 °С, а днём воздух прогреется до +25 °С тепла.

Местами пройдут дожди, сопровождаемые грозами. Ветер не ослабеет и будет дуть со скоростью от 12 до 15 м/с. Возможны резкие порывы до 19 м/с.

Белгородцев просят соблюдать правила безопасности и стараться не покидать помещения во время непогоды. Автомобилистам следует осторожнее подходить к выбору парковки и не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами.

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