В Белгороде похолодает

Posted 27 июня 2019, 12:00
Published 27 июня 2019, 12:00
Modified 20 августа 2024, 03:13
Updated 20 августа 2024, 03:13
Белгородский Гидрометцентр сообщает о том, что в регионе сохраняется вероятность выпадения осадков.
В пятницу, 28 июня, на территории Белгородской области ожидается облачность. Температура в регионе понизится, ночью столбик термометра остановится на отметке в +17 °С, а днём воздух прогреется до +25 °С тепла.
Местами пройдут дожди, сопровождаемые грозами. Ветер не ослабеет и будет дуть со скоростью от 12 до 15 м/с. Возможны резкие порывы до 19 м/с.
Белгородцев просят соблюдать правила безопасности и стараться не покидать помещения во время непогоды. Автомобилистам следует осторожнее подходить к выбору парковки и не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами.