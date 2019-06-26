В Госдуме предложили вывести бизнес из-под уголовной статьи

Так, через четыре дня после общения Владимира Путина с населением депутат ГД Рифат Шайхутдинов предложил внести изменения в статью 210 УК РФ об организации преступного сообщества. Их целью является исключение возможности применения этой статьи, если речь идёт о преступлениях экономической направленности: мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, растрате, присвоении или незаконной банковской деятельности.