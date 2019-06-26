bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июня 2019, 08:37

Published 26 июня 2019, 08:37

Modified 20 августа 2024, 01:46

Updated 20 августа 2024, 01:46

В Госдуме предложили вывести бизнес из-под уголовной статьи

В Госдуме предложили вывести бизнес из-под уголовной статьи

26 июня 2019, 08:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Госдума
Прямая линия с президентом уже давно стала толчком для выдвижения или принятия инициатив, до которых у властей не доходили руки.

Так, через четыре дня после общения Владимира Путина с населением депутат ГД Рифат Шайхутдинов предложил внести изменения в статью 210 УК РФ об организации преступного сообщества. Их целью является исключение возможности применения этой статьи, если речь идёт о преступлениях экономической направленности: мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, растрате, присвоении или незаконной банковской деятельности.

Согласно пояснительной записке, проект закона должен создать дополнительные гарантии защиты предпринимателей «от необоснованного уголовного преследования». В экономическом обосновании Шайхутдинов отмечает, что эффект от изменений государство почувствует за счёт уменьшения затрат на содержание бизнесменов в СИЗО.

Пока же в числе предпринимателей, попавших под уголовную статью, находится и белгородец Виктор Филатов. Напомним, 19 июня Верховный суд на основании решения ЕСПЧ рассмотрел жалобу адвоката предпринимателя на необоснованно длительное содержание его под стражей. Однако из-за правового казуса Филатову придётся ждать приговора за решёткой.

Материалы по теме
Адвокат Филатова: Статья 210 УК в роли подброшенных наркотиков или патроновТитов настаивает на незаконности применения 210-й статьи к белгородским энергетикам
#Новости#Общество#Госдума#Законодательство#Дело Филатова#Уголовный кодекс#Дело Виктора Филатова#Организованное преступное сообщество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика