В Госдуме предложили вывести бизнес из-под уголовной статьи

Posted 26 июня 2019, 08:37
Published 26 июня 2019, 08:37
Modified 20 августа 2024, 01:46
Updated 20 августа 2024, 01:46
Так, через четыре дня после общения Владимира Путина с населением депутат ГД Рифат Шайхутдинов предложил внести изменения в статью 210 УК РФ об организации преступного сообщества. Их целью является исключение возможности применения этой статьи, если речь идёт о преступлениях экономической направленности: мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, растрате, присвоении или незаконной банковской деятельности.
Согласно пояснительной записке, проект закона должен создать дополнительные гарантии защиты предпринимателей «от необоснованного уголовного преследования». В экономическом обосновании Шайхутдинов отмечает, что эффект от изменений государство почувствует за счёт уменьшения затрат на содержание бизнесменов в СИЗО.
Пока же в числе предпринимателей, попавших под уголовную статью, находится и белгородец Виктор Филатов. Напомним, 19 июня Верховный суд на основании решения ЕСПЧ рассмотрел жалобу адвоката предпринимателя на необоснованно длительное содержание его под стражей. Однако из-за правового казуса Филатову придётся ждать приговора за решёткой.