В Белгороде на дорогах увеличат число интеллектуальных камер

Posted 26 июня 2019, 07:54
Published 26 июня 2019, 07:54
Modified 20 августа 2024, 00:29
Updated 20 августа 2024, 00:29
Цифровизация белгородской транспортной сети должна осуществляться согласно трёхлетнему плану. Ранее в течение полугода по просьбе Белгородского региона ООО «Фабрика информационных технологий» установило больше 100 камер местного производства. В ближайшее время планируют установить ещё 150.
Мы увидели, что пешеходы переходят улицы везде, водители паркуются везде. А с помощью камер за два-три месяца мы приучили водителей правильно ставить машины и не создавать опасные ситуации на дорогах. Камера в данном случае такая тактическая мера – она только следит за порядком. Фёдор Жерновой, директор ООО «Фабрика информационных технологий»
Интеллектуальная транспортная система связана со сбором данных и выполняет простейшие функции: проведение транзакций, оплата пассажирского транспорта, парковка, фотофиксация нарушений и весовой контроль. Далее данные собираются, и формируются более сложные сервисы, например, поиск свободного места для парковки.
В Центре обработки данных на базе БГТУ им. В. Г. Шухова за каждой информационной системой закреплён куратор, который не только курирует сервис данных, но и анализирует и принимает решения, которые позволяют удовлетворить потребности человека, бизнеса, государства.
Создание единой интеллектуальной транспортной инфраструктуры поможет наблюдать за всеми перекрёстками города, аккумулировать, анализировать и персонифицировать данные комплексов видеофиксации.
- За таким количеством транспорта и парковок нужно следить, и, к сожалению, никакое количество операторов, кроме интеллектуальной системы, не может уследить. После того, как «Умный город» научит всех правильно ездить, дальше пойдёт работа сервисов по улучшению транспортной ситуации в городе.
Фёдор Жерновой, директор ООО «Фабрика информационных технологий»
Проект «Цифровой перекрёсток» обеспечит снижение количества ДТП на 140 перекрёстках в черте города и порядка 300 межмуниципальных.