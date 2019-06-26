bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июня 2019, 07:54

Published 26 июня 2019, 07:54

Modified 20 августа 2024, 00:29

Updated 20 августа 2024, 00:29

В Белгороде на дорогах увеличат число интеллектуальных камер

В Белгороде на дорогах увеличат число интеллектуальных камер

26 июня 2019, 07:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дороги
Об этом на совете при главе региона «Белгородчина – рукотворный парк» рассказал генеральный директор ООО «Фабрика информационных технологий» Фёдор Жерновой.

Цифровизация белгородской транспортной сети должна осуществляться согласно трёхлетнему плану. Ранее в течение полугода по просьбе Белгородского региона ООО «Фабрика информационных технологий» установило больше 100 камер местного производства. В ближайшее время планируют установить ещё 150.

Мы увидели, что пешеходы переходят улицы везде, водители паркуются везде. А с помощью камер за два-три месяца мы приучили водителей правильно ставить машины и не создавать опасные ситуации на дорогах. Камера в данном случае такая тактическая мера – она только следит за порядком. Фёдор Жерновой, директор ООО «Фабрика информационных технологий»

Интеллектуальная транспортная система связана со сбором данных и выполняет простейшие функции: проведение транзакций, оплата пассажирского транспорта, парковка, фотофиксация нарушений и весовой контроль. Далее данные собираются, и формируются более сложные сервисы, например, поиск свободного места для парковки.

В Центре обработки данных на базе БГТУ им. В. Г. Шухова за каждой информационной системой закреплён куратор, который не только курирует сервис данных, но и анализирует и принимает решения, которые позволяют удовлетворить потребности человека, бизнеса, государства.

Создание единой интеллектуальной транспортной инфраструктуры поможет наблюдать за всеми перекрёстками города, аккумулировать, анализировать и персонифицировать данные комплексов видеофиксации.

- За таким количеством транспорта и парковок нужно следить, и, к сожалению, никакое количество операторов, кроме интеллектуальной системы, не может уследить. После того, как «Умный город» научит всех правильно ездить, дальше пойдёт работа сервисов по улучшению транспортной ситуации в городе.

Фёдор Жерновой, директор ООО «Фабрика информационных технологий»

Проект «Цифровой перекрёсток» обеспечит снижение количества ДТП на 140 перекрёстках в черте города и порядка 300 межмуниципальных.

Материалы по теме
Программу для обработки данных с дорожных камер приобретают белгородские властиЕщё 500 камер установят на дорогах Белгородской области в 2019 годуСколько штрафов вынесли дорожные камеры в Белгородской области в 2018 году
#Кристина Семенчук#Новости#Город#Дороги#Новости Белгорода#Видеонаблюдение#Камеры видеонаблюдения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика