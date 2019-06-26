В Белгороде на дорогах увеличат число интеллектуальных камер

Мы увидели, что пешеходы переходят улицы везде, водители паркуются везде. А с помощью камер за два-три месяца мы приучили водителей правильно ставить машины и не создавать опасные ситуации на дорогах. Камера в данном случае такая тактическая мера – она только следит за порядком. Фёдор Жерновой, директор ООО «Фабрика информационных технологий»