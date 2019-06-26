В Белгород придут дожди и град с порывами ветра до 21 м/с

Posted 26 июня 2019, 12:02
Published 26 июня 2019, 12:02
Modified 20 августа 2024, 01:46
Updated 20 августа 2024, 01:46
Белгородский Гидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды на территории региона.
В четверг, 27 июня, будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а вот днём белгородцев может намочить. В отдельных районах области пройдут небольшие дожди с грозами, синоптики не исключают вероятность выпадения града.
Ночью температура воздуха составит +11 °С, а днём столбик термометра поднимется до +30 °С градусов. Ветер будет дуть со скоростью 15 м/с, при грозе порывы могут достигать 21 м/с.