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Posted 26 июня 2019, 12:02

Published 26 июня 2019, 12:02

Modified 20 августа 2024, 01:46

Updated 20 августа 2024, 01:46

В Белгород придут дожди и град с порывами ветра до 21 м/с

В Белгород придут дожди и град с порывами ветра до 21 м/с

26 июня 2019, 12:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
На территории Белгородской области погода ухудшится.

Белгородский Гидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды на территории региона.

В четверг, 27 июня, будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а вот днём белгородцев может намочить. В отдельных районах области пройдут небольшие дожди с грозами, синоптики не исключают вероятность выпадения града.

Ночью температура воздуха составит +11 °С, а днём столбик термометра поднимется до +30 °С градусов. Ветер будет дуть со скоростью 15 м/с, при грозе порывы могут достигать 21 м/с.

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