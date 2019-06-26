«Ростелеком» успешно отразил кибератаки во время прямой линии с президентом

DDoS-атака — один из самых распространённых видов сетевых угроз — представляет собой атаку сетевого ресурса, например, веб-сервера или сервера электронной почты с целью парализовать его работу и сделать недоступным для потребителей. В ходе такой атаки на выбранный сервер обрушивается огромное количество специально сформированных программой-роботом запросов. Сервер в свою очередь тратит все свои ресурсы на обслуживание этих запросов и становится практически недоступным для легитимных пользователей.