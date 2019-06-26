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«Ростелеком» успешно отразил кибератаки во время прямой линии с президентом

26 июня 2019, 15:14
Фото: Белгородский филиал ПАО "Ростелеком"
«Ростелеком» зафиксировал и успешно отразил все кибератаки во время проведения «Прямой линии с Владимиром Путиным» 20 июня 2019 года.

Все зафиксированные во время мероприятия атаки относились к классу DDoS и были своевременно обнаружены и отражены благодаря внедрённой компанией системе выявления и защиты от сетевых атак.

В 2019 году основной сайт и ресурсы видеотрансляции прямой линии подверглись самому большому количеству атак за всё время проведения этого мероприятия.

Атаки фиксировались фактически с начала мероприятия и до его завершения. Максимальный объём отражённой атаки составил 49 Гбит/с и 13 млн пакетов в секунду. Данные цифры не являются рекордными для «Ростелекома». Сложность отражения данных атак определялась в первую очередь продолжительностью и наложением атак друг на друга (суммарная продолжительность атак составила 212 минут), а также динамическим изменением типа проводимых атак.

В 2016 году во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» было зафиксировано всего несколько атак, в 2017 и 2018 годах аналогичные мероприятия прошли и вовсе без кибератак.

«Обеспечение кибербезопасности является одним из основных приоритетов нашей компании. “Ростелеком” традиционно реализует проекты национального масштаба и государственного значения, поэтому обязан гарантировать их качественную, надёжную и безопасную работу, — говорит старший вице-президент по технической инфраструктуре “Ростелекома” Алексей Сапунов. — Мощность генерируемых атак возрастает из года в год, поэтому мы уделяем всё больше внимания разработке и внедрению технологий и сервисов по защите от киберугроз».

DDoS-атака — один из самых распространённых видов сетевых угроз — представляет собой атаку сетевого ресурса, например, веб-сервера или сервера электронной почты с целью парализовать его работу и сделать недоступным для потребителей. В ходе такой атаки на выбранный сервер обрушивается огромное количество специально сформированных программой-роботом запросов. Сервер в свою очередь тратит все свои ресурсы на обслуживание этих запросов и становится практически недоступным для легитимных пользователей.

Защита от DDoS-атак компании «Ростелеком» хорошо зарекомендовала себя при реализации масштабных национальных проектов: организации системы видеонаблюдения за ходом выборов и ЕГЭ, проведения ежегодных прямых линий с президентом страны, поддержки зимних Олимпийских игр в Сочи.

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