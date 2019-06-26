Евгений Савченко призвал усилить весовой контроль на дорогах региона

- Я прошу провести операцию по весовому контролю грузоотправителя и грузополучателя. Каждый грузополучатель и грузоотправитель должен иметь весовой контроль. Как можно вести учёт и затраты без весового контроля? Я не понимаю. На проведение операции денег нужно немного, но провести её необходимо – это работа органов власти.