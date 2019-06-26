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Posted 26 июня 2019, 09:10

Published 26 июня 2019, 09:10

Modified 20 августа 2024, 01:46

Updated 20 августа 2024, 01:46

Евгений Савченко призвал усилить весовой контроль на дорогах региона

Евгений Савченко призвал усилить весовой контроль на дорогах региона

26 июня 2019, 09:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Масштабный проект по созданию системы контроля за движением транспорта реализуется в Белгородской области с апреля 2019 года.

Прежде всего, он понадобился для приведения в порядок перемещения грузовиков. Камеры необходимы, чтобы «отсечь» возможность объезда пунктов весового контроля.

Для реализации данного проекта в рамках интеллектуальной городской среды на территории области была создана единая система весового контроля. По словам генерального директора ООО «Фабрика информационных технологий» Фёдора Жернового, Белгородская область первой среди регионов объединила эту систему в единое информационное пространство. На сегодняшний день это шесть постов низкогабаритного контроля, три поста передвижного весового контроля и сеть рамок весового контроля.

Наша задача − сделать так, чтобы дороги не разрушались. Чтобы достигнуть поставленной цели, мы исключили все риски, связанные с погрешностями измерений. Мы боремся с людьми, которые сознательно нарушают, и с машинами, которые сознательно объезжают пункты контроля. Фёдор Жерновой, генеральный директор ООО «Фабрика информационных технологий»

К борьбе с нарушителями весового контроля призвал и губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

- Я прошу провести операцию по весовому контролю грузоотправителя и грузополучателя. Каждый грузополучатель и грузоотправитель должен иметь весовой контроль. Как можно вести учёт и затраты без весового контроля? Я не понимаю. На проведение операции денег нужно немного, но провести её необходимо – это работа органов власти.

Евгений Савченко

Также Евгений Савченко добавил, что все автомобили, которые перевозят избыточный груз, должны иметь GPS-наблюдение.

- Если такого нет, значит, он не имеет права совсем выезжать. Или нужно отслеживать маршрут по сим-карте.

Евгений Савченко

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#Кристина Семенчук#Новости#Город#Евгений Савченко#Грузовики#Фёдор Жерновой
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