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Posted 26 июня 2019, 08:50

Published 26 июня 2019, 08:50

Modified 20 августа 2024, 00:29

Updated 20 августа 2024, 00:29

Девятилетнюю девочку сбил на дороге 14-летний скутерист

Девятилетнюю девочку сбил на дороге 14-летний скутерист

26 июня 2019, 08:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
Три ДТП с двухколёсным транспортом произошло в Белгородской области.

25 июня на дорогах региона пострадали три человека. В Валуйках на улице Совхозной мотоциклист не справился с обгоном и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102, которым управляла 41-летняя женщина. Водитель автомобиля не пострадала, а вот 27-летний владелец мотоцикла Yamaha 600R получил травмы и отправился в больницу.

В Грайвороне на улице Луначарского водитель автомобиля ВАЗ-211440 наехал на 61-летнего велосипедиста. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали.

А в Прохоровском районе водитель железного коня сбил ребёнка. В селе Лучки на улице Власова 14-летний скутерист совершил наезд на 9-летнюю девочку. Школьница получила травмы и была доставлена в больницу.

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