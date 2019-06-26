Девятилетнюю девочку сбил на дороге 14-летний скутерист

Posted 26 июня 2019, 08:50
Published 26 июня 2019, 08:50
Modified 20 августа 2024, 00:29
Updated 20 августа 2024, 00:29
25 июня на дорогах региона пострадали три человека. В Валуйках на улице Совхозной мотоциклист не справился с обгоном и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102, которым управляла 41-летняя женщина. Водитель автомобиля не пострадала, а вот 27-летний владелец мотоцикла Yamaha 600R получил травмы и отправился в больницу.
В Грайвороне на улице Луначарского водитель автомобиля ВАЗ-211440 наехал на 61-летнего велосипедиста. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали.
А в Прохоровском районе водитель железного коня сбил ребёнка. В селе Лучки на улице Власова 14-летний скутерист совершил наезд на 9-летнюю девочку. Школьница получила травмы и была доставлена в больницу.