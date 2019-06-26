Девятилетнюю девочку сбил на дороге 14-летний скутерист

25 июня на дорогах региона пострадали три человека. В Валуйках на улице Совхозной мотоциклист не справился с обгоном и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102, которым управляла 41-летняя женщина. Водитель автомобиля не пострадала, а вот 27-летний владелец мотоцикла Yamaha 600R получил травмы и отправился в больницу.