Белгородец получил семь лет тюрьмы за 55 свёртков героина в рюкзаке

Posted 26 июня 2019, 09:12
Published 26 июня 2019, 09:12
Modified 20 августа 2024, 03:13
Updated 20 августа 2024, 03:13
В августе 2018 года подсудимый, зарегистрированный в Шебекино, но проживающий в Москве, приобрёл героин и сопутствующие продукты его получения в крупном размере. Наркотики общей массой 100,71 грамма он расфасовал в 56 свёртков. 1 000 доз героина мужчина собирался реализовать в Белгородской области.
Вернувшись в Шебекино, он спрятал один свёрток под потолком в хозпостройке, а остальные оставил в рюкзаке с личными вещами. Однако в тот же день белгородец попался полицейским.
В суде мужчина своей вины не признал. Несмотря на это ему назначили наказание в виде семи лет исправительной колонии строгого режима по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в Шебекинском районном суде.