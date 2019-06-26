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Posted 26 июня 2019, 09:12

Published 26 июня 2019, 09:12

Modified 20 августа 2024, 03:13

Updated 20 августа 2024, 03:13

Белгородец получил семь лет тюрьмы за 55 свёртков героина в рюкзаке

Белгородец получил семь лет тюрьмы за 55 свёртков героина в рюкзаке

26 июня 2019, 09:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Наркотики на тысячу доз мужчина привёз из Москвы и собирался продать на родине.

В августе 2018 года подсудимый, зарегистрированный в Шебекино, но проживающий в Москве, приобрёл героин и сопутствующие продукты его получения в крупном размере. Наркотики общей массой 100,71 грамма он расфасовал в 56 свёртков. 1 000 доз героина мужчина собирался реализовать в Белгородской области.

Вернувшись в Шебекино, он спрятал один свёрток под потолком в хозпостройке, а остальные оставил в рюкзаке с личными вещами. Однако в тот же день белгородец попался полицейским.

В суде мужчина своей вины не признал. Несмотря на это ему назначили наказание в виде семи лет исправительной колонии строгого режима по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в Шебекинском районном суде.

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