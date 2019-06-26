Арбитражный суд оштрафовал Железнодорожную торговую компанию

Posted 26 июня 2019, 14:43
Published 26 июня 2019, 14:43
Modified 20 августа 2024, 00:30
Updated 20 августа 2024, 00:30
Нарушения выявили во время совместной инспекции транспортных прокуроров, сотрудников Роспотребнадзора и отдела белгородского филиала по ж/д транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».
Интерес специалистов вызвала столовая № 11 Белгородского торгово-производственного объединения Воронежского филиала ОАО «ЖТК». Оказалось, что здесь продукты хранят с нарушениями. При этом компания оказывает услуги по трёхразовому питанию пациентов стационарного отделения больницы РЖД.
Решением областного арбитража ОАО «ЖТК» привлечено к ответственности – за нарушения компании придётся выплатить 50 тыс. рублей штрафа. В пресс-службе Белгородской транспортной прокуратуры добавили, что приговор пока не вступил в силу.