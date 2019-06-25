За насилие над тремя школьницами белгородского педофила посадили на 6 лет

Суд установил причастность белгородца к преступлениям, совершённым в 2018 году. Тогда жертвами педофила стали три школьницы, причём одной из них на момент совершения преступления не было 14 лет. 20-летний житель областного центра искал своих жертв на улицах. Приметив одинокую девушку, он следовал за ней до дома, а затем нападал в подъезде. К счастью, все три жертвы остались живы.