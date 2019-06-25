За насилие над тремя школьницами белгородского педофила посадили на 6 лет

Posted 25 июня 2019, 14:10
Published 25 июня 2019, 14:10
Modified 17 сентября 2022, 16:10
Updated 17 сентября 2022, 16:10
Суд установил причастность белгородца к преступлениям, совершённым в 2018 году. Тогда жертвами педофила стали три школьницы, причём одной из них на момент совершения преступления не было 14 лет. 20-летний житель областного центра искал своих жертв на улицах. Приметив одинокую девушку, он следовал за ней до дома, а затем нападал в подъезде. К счастью, все три жертвы остались живы.
Стоит отметить, что во время суда мужчина не признавал своей вины и отрицал все обвинения. Белгородец утверждал, что не причастен к изнасилованиям и подобных действий не совершал. Суд решил иначе. Мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении несовершеннолетней, и в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего возраста 14 лет (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ соответственно).
Несмотря на то, что защита обжаловала приговор, апелляционная инстанция оставила приговор без изменения, он вступил в законную силу. Педофил проведёт в исправительной колонии строгого режима шесть лет, после чего будет ограничен в свободе ещё два года.