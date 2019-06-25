bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июня 2019, 14:10

Published 25 июня 2019, 14:10

Modified 17 сентября 2022, 16:10

Updated 17 сентября 2022, 16:10

За насилие над тремя школьницами белгородского педофила посадили на 6 лет

За насилие над тремя школьницами белгородского педофила посадили на 6 лет

25 июня 2019, 14:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дети
Своей вины 20-летний мужчина в зале суда не признал.

Суд установил причастность белгородца к преступлениям, совершённым в 2018 году. Тогда жертвами педофила стали три школьницы, причём одной из них на момент совершения преступления не было 14 лет. 20-летний житель областного центра искал своих жертв на улицах. Приметив одинокую девушку, он следовал за ней до дома, а затем нападал в подъезде. К счастью, все три жертвы остались живы.

Стоит отметить, что во время суда мужчина не признавал своей вины и отрицал все обвинения. Белгородец утверждал, что не причастен к изнасилованиям и подобных действий не совершал. Суд решил иначе. Мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении несовершеннолетней, и в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего возраста 14 лет (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ соответственно).

Несмотря на то, что защита обжаловала приговор, апелляционная инстанция оставила приговор без изменения, он вступил в законную силу. Педофил проведёт в исправительной колонии строгого режима шесть лет, после чего будет ограничен в свободе ещё два года.

Материалы по теме
24 года проведёт в колонии белгородский педофил, растлевавший малолетнего в сети
#Новости#Происшествия#Дети#Новости Белгорода#Жертвы#Жертва#Детство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика