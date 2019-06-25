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Posted 25 июня 2019, 10:18

Published 25 июня 2019, 10:18

Modified 20 августа 2024, 03:13

Updated 20 августа 2024, 03:13

Привлекательность Белгородской области оценили в «4 звезды»

Привлекательность Белгородской области оценили в «4 звезды»

25 июня 2019, 10:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Эксперты проанализировали туристическую привлекательность регионов страны, их потенциал и популярность у иностранных туристов.

Среди субъектов Центрального Черноземья Белгородская область оказалась на 33-й строчке, обойдя Курскую и Тамбовскую (45-е и 83-е места соответственно). Самой популярной здесь оказалась Воронежская область (20-е место), «4 звезды» получила и Липецкая область, разместившись на 27-й строчке.

Исследование проводили эксперты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», журналы «Отдых в России» и Tourism & Leisure in Russia. Субъекты страны условно поделили по «звёздности»: самые популярные, регионы с умеренным посещением и не вызывающие интереса у иностранной аудитории.

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