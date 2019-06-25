Привлекательность Белгородской области оценили в «4 звезды»

Posted 25 июня 2019, 10:18
Published 25 июня 2019, 10:18
Modified 20 августа 2024, 03:13
Updated 20 августа 2024, 03:13
Среди субъектов Центрального Черноземья Белгородская область оказалась на 33-й строчке, обойдя Курскую и Тамбовскую (45-е и 83-е места соответственно). Самой популярной здесь оказалась Воронежская область (20-е место), «4 звезды» получила и Липецкая область, разместившись на 27-й строчке.
Исследование проводили эксперты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», журналы «Отдых в России» и Tourism & Leisure in Russia. Субъекты страны условно поделили по «звёздности»: самые популярные, регионы с умеренным посещением и не вызывающие интереса у иностранной аудитории.