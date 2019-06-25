Привлекательность Белгородской области оценили в «4 звезды»

Среди субъектов Центрального Черноземья Белгородская область оказалась на 33-й строчке, обойдя Курскую и Тамбовскую (45-е и 83-е места соответственно). Самой популярной здесь оказалась Воронежская область (20-е место), «4 звезды» получила и Липецкая область, разместившись на 27-й строчке.